Chivas se encuentra en plena preparación para el Clausura 2024 mientras se espera la llegada de Fernando Gago a su banquillo. Por otro lado, tras la llegada del argentino a Guadalajara, dan a conocer el motivo por el que Fernando Hierro le dijo a Veljko Paunovic que no podía continuar como entrenador del Rebaño Sagrado.

Sin dudas la segunda mitad del 2023 no fue el esperado para el serbioespñol debido a que el equipo pasó de ser subcampeón a quedar eliminado en la primera ronda de la Liguilla ante Pumas. A su vez, hubo problemas con el vestuario ya que es claro que tuvo una pelea con Víctor Guzmán, uno de los grandes del conjunto Rojiblanco.

Por otra parte, a horas de que se haga oficial la llegada de Fernando Gago, Rodrigo Camacho, periodista de Fox Sports, dio a conocer los motivos por los que Veljko Paunovic no siguió como entrenador de Chivas. Según el reportero del Guadalajara, fue Fernando Hierro quien decidió que debía dar un paso al costado porque no estaba seguro con el proyecto.

“Más allá de que el equipo se fue de vacaciones después de la eliminación contra el equipo de Pumas, hubo comunicación constante entre Fernando Hierro y el entrenador serbio acerca de lo que viene, cómo pinta el panorama, los refuerzos que van a llegar y fue una cuestión de que Pauno no estaba seguro si quería continuar. No estaba seguro si le daba buenas sensaciones el proyecto hacia dónde iba el futuro inmediato. Qué rumbo estaba tomando Guadalajara. No estaba seguro”, explicó.

Fernando Hierro presionó a Paunovic para que defina si quería o no seguir en Chivas. (Foto: Imago7)

Y agregó: “Eso era lo que le dejaba saber a Fernando Hierro y, a final de cuenta, lo que Fernando Hierro necesitaba era seguridad en el banquillo. a esta dudas se le unen aquellas dudas a mitad de temporada antes del Clásico Tapatío donde Veljko Paunovic dudaba de tomar la opción del Almería o no. Nunca salió a desmentir, cuando nosotros le preguntamos el solo decía que estaba harto que le preguntaran de eso, que ya no querían que le preguntaran, no tengo ofrecimientos o nunca desmintió esa situación”.

A su vez, Rodrigo Camacho señaló que el serbioespañol no estaba conforme con el equipo que iba a tener y que mostró siempre dudas de cara lo que venía. “Esa situación es real, desde el club me dicen que es la segunda duda de la pretemporada y Fernando Hierro se cansó de no tener la certeza de Pauno de que quisiera continuar o no. Por eso se llegó a un común de acuerdo para que no siguiera Pauno”, expresó.

Y añadió: “Fernando Hierro le dijo ‘este es el proyecto, esto es lo que hay. ¿Quieres seguir o no? ‘Bueno, no estoy seguro’. No estuvo contento Pauno con esa primera ventana de refuerzos cuando llegaron Oscar Whalley y Ricardo Marín. Pauno quería un delantero y un medio centro. No llegaron esas incorporaciones en ese verano. Eran muchas dudas. Entonces Pauno dijo ‘no sigo’”.

¿Cuándo comienza la pretemporada para Chivas?

Por otro lado, afirman que Fernando Gago llegó a Guadalajara y que Chivas decidió esconderlo hasta que se haga oficial su llegada. Su oficialización tiene que hacerse en las próximas horas ya que el jueves 21 de diciembre los jugadores tiene que reportar en Verde Valle para el inicio de la pretemporada para el Clausura 2024.