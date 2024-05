Los rumores acerca de la posible salida de Fernando Hierro de Chivas para partir al futbol de Arabia para tomar las riendas del proyecto deportivo del Al-Nassr no se detienen; sin embargo, hay una situación que mantiene con tranquilidad a Amaury Vergara de seguir contando con el español.

Ya se ha mencionado que el exjugador del Real Madrid ha pedido confianza en el contrato y sobre todo en su palabra que dio al tomar el proyecto del Guadalajara, aunque habría una situación legal que no ha avanzado y que implicaría que el europeo no se mueve de la Perla de Occidente.

Es por eso que el comunicador de As México, César Huerta, confirmó que hasta el momento no se ha iniciado el proceso de desvinculación, por lo que Fernando Hierro no ha dado, en ningún momento, el “sí” al Al-Nassr.

“Al día de hoy, no hay ninguna tentativa de iniciar con el proceso de ruptura de contrato. ¿Tiene opción de salida el contrato de Fernando Hierro? Sí, hay una penalización que se paga, que en los contratos de futbolistas se llama cláusula de rescisión”, explicó en su canal de YouTube.

El directivo del chiverío continúa trabajando con normalidad, por lo que está planificando el armado del plantel para el Apertura 2024, es decir, está delimitando las salidas y las opciones para reforzar al conjunto tapatío para el próximo torneo.

¿Qué sigue para Chivas?

Al concretar la eliminación del Clausura 2024 en Semifinales, la plantilla del Guadalajara rompió filas y se espera que regresen el próximo 5 de junio para presentar exámenes médicos y físicos para posteriormente comenzar con la pretemporada rumbo al Apertura 2024.