Chivas viene de igualar ante Tigres, pero lo que la TV no mostró fue el reencuentro entre Veljko Paunovic con Pocho Guzmán y Óscar Whalley.

La TV no lo mostró: el frío saludo de Veljko Paunovic con Víctor Guzmán y Óscar Whalley

Chivas se prepara para enfrentar a FC Juárez luego del pálido encuentro que se llevó adelante contra Tigres. Por otro lado, lo que la TV no mostró fue el frío saludo de Veljko Paunovic con Pocho Guzmán y Óscar Whalley en el Estadio Universitario de Nuevo León.

El Rebaño Sagrado tuvo que batallar para lograr quedarse con el punto contra los Felinos. Por otro lado, el Rebaño Sagrado se ilusionaba con quedarse con los tres puntos porque Roberto Alvarado anotó un golazo en la segunda mitad para romper el cero en el marcador.

Por otra parte, además del futbol, todos los focos se lo llevaba Veljko Paunovic porque volvía a encontrarse con Chivas. El serbioespañol fue subcampeón con el Guadalajara cuando perdió la Final ante Tigres por la Liguilla del Clausura 2024.

Paunovic saludó al banquillo de Chivas. (Foto: Imago7(

Sin embargo, el extimonel del Guadalajara tuvo un frio recibimiento con dos exfutbolistas del Guadalajara. Se trata de Óscar Whalley y Pocho Guzmán que a penas le tocaron la espalda y lo dejaron seguir, por lo que queda claro que la relación no terminó de la mejor manera.

No hay que olvidarse que el portero llegó en su gestión y no vio minutos, mientras que el mediocampista no terminó de ver acción en la segunda parte del 2023. A favor de Paunovic hay que decir que ninguno de los dos con Fernando Gago es titular.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas en el Apertura 2024?

Chivas viene de igualar ante Tigres en el que fue su regreso al Apertura 2024 de la Liga MX. El próximo juego será contra Juárez por la jornada seis el próximo sábado en el Estadio Akron a las 17:00 del Centro de México.