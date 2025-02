La defensa de Chivas de Guadalajara no está entregando las garantías que se esperan en un equipo del calibre del Rebaño Sagrado. Para pelear el Clausura 2025, Óscar García Junyent debería mejorar el rendimiento de todas las líneas, con la defensa como base del equipo.

Para reforzar la zona central de la primera línea llegó Miguel Tapias. Sin embargo, ahora hay indicios que marcan que al director técnico no lo convenció el rendimiento del ex Pachuca en los primeros partidos con la playera rojiblanca. Las razones que demuestran la disconformidad son: García Junyent lo mandó al banco ante Querétaro y el club está negociando para incorporar a otro zaguero.

Tapias suplente ante Querétaro y Chivas busca a Alan Montes

Los primeros 4 partidos oficiales de Miguel Tapias en Chivas no fueron de los más auspiciosos. En la jornada 1, donde el Rebaño venció 1 a 0 a Santos Laguna, el zurdo sí tuvo un buen desempeño. Sin embargo, luego siguieron 3 partidos sin victorias, donde Tapias no se destacó.

Una razón que demuestra que esos partidos no convencieron a Óscar García Junyent fue que decidió que no juegue ante Querétaro. Micky fue al banco de los suplentes y no ingresó en ningún momento. El DT español prefirió darle el lugar a un joven de 22 años como Luis Rey.

La otra razón que deja en evidencia que el cuerpo técnico no está conforme con Miguel Tapias es que Chivas estuvo buscando fichar a un marcador central en el cierre del mercado de fichajes. Alan Montes surgió como un nombre que interesa en la escuadra tapatía.

El jugador de Necaxa fue buscado para sumar una incorporación en la defensa. Además, en el mercado se fueron 2 jugadores en esa posición: Jesús Orozco Chiquete y Antonio Briseño. Tapias había llegado para suplir esas bajas, pero no estaría dando la talla.