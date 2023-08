La tempranera eliminación de Chivas en la Leagues Cup generó sorpresa, puesto que el equipo había mostrado una muy buena versión en el comienzo del Apertura 2023. El Rebaño cayó ante FC Cincinnati y Sporting Kansas, encuentros en los que dejó una preocupante imagen.

Ahora, lo próximo para Veljko Paunovic y compañía, será preparar el regreso a la Liga MX, el cual se dará recién el próximo 18 de agosto, cuando visite a Juárez por la Jornada 4. Para dicho encuentro, podría darse una novedad dentro del once inicial.

Y es que el guardameta Miguel Jiménez es baja por lesión. El “Wacho” aún no tiene fecha confirmada para su regreso, por lo que Paunovic deberá elegir a su reemplazante. Quien tiene grandes chances es Óscar Whalley, portero de doble nacioanlidad que llegó como refuerzo para este certamen.

Whalley podría ser titular en el regreso de la Liga MX (Imago7)

Se espera que Whalley, futbolista de 28 años, tenga su debut como titular en el Apertura 2023, luego de haber sumado minutos en el amistoso frente a Athletic Club. Sin embargo, cabe destacar que Paunovic eligió en el último compromiso a José Rangel, por lo que la competencia está abierta en la portería.

¿Por qué Whalley no atajó ante Cincinnati?

En el encuentro correspondiente a la Leagues Cup, ante FC Cincinnati, Paunovic sorprendió al no elegir a Whalley como sustituto de Miguel Jiménez: “Tuvimos una Pretemporada muy corta, no tuve tiempo para ver tanto a Óscar, tuvo pocas oportunidades, tuvo tiempo contra Bilbao y me mostró cosas buenas y crep que puede ayudar, pero también llevo más tiempo con Wacho y Tala y los conozco mejor. Entonces esto lo consideramos importante, lo que vamos a ver es cómo queremos hacer en los próximos meses y cómo se desarrolla el tema de la portería”, explicó el entrenador.