Sin duda Chivas viene de vivir un rotundo fracaso en la Leagues Cup luego de que haya quedado eliminado en la fase de Grupo Central 3. Por otro lado, leyenda del Rebaño Sagrado lanzó una dura crítica contra la Liga MX por la performance en torneo binacional.

No hay dudas de que la Major Leagues Soccer ha sido superior en la mayoría de los encuentros y superó sin muchos problemas a los clubes del balompié nacional. Lo más duro fue ver al Guadalajara sin da ni ton ni son ante rivales que no hicieron mucho para quedarse con lo tres puntos.

Por otro lado, a días de que acabe el certamen binacional, un leyenda de Chivas lanzó una dura crítica contra los clubes de la Liga MX. Se trata de Demetrio Madero, uno de los centrales del Rebaño campeón de la temporada 1986-1987, que lanzó una dura palabras contra los clubes nacionales.

“Lo que a mí me gustó, es que hayan exhibido a muchos equipos del futbol mexicano. Todo el tiempo vivimos con que es mejor que la MLS. Yo hoy en día no dudo que cuatro o cinco equipos de la Liga, sean mejores que los de la MLS, pero ya quedó demostrado que no todos. Los que son superiores y pueden jugar contra quien sea, son los que han hecho grandes inversiones, Monterrey, Tigres, América, Toluca y se puede colar León”, comentó al Universal.

Y agregó: “Cruz Azul, ni Chivas ni el resto de la Liga, son mejores que la MLS. Considero que fue una buena cachetada para algunos equipos, darse cuenta a qué ritmo se juega en estos niveles. Quizá estábamos muchos con el juego de siempre, que la MX era mejor y a mí me gustó que los hayan exhibido”.