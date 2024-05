Una de las principales preocupaciones que tiene la afición de Chivas durante las últimas semanas es la posibilidad de que Fernando Hierro salga de la institución para tomar las riendas del Al-Nassr, escuadra en la que milita Cristiano Ronaldo, por lo que esta leyenda viviente del Rebaño manifestó su temor.

Aunque la directiva rojiblanca no se ha manifestado al respecto, los rumores sobre la posible salida del directivo español del conjunto tapatío se están volviendo cada vez más constantes, sobre todo en Europa, por lo que se incrementa la preocupación en el conjunto rojiblanco.

Es por eso que Claudio Suárez, campeón con el Guadalajara en el Verano 97, admitió que sería algo grave si se marcha Hierro, sobre todo porque el equipo está mejorando y acercándose cada vez más al campeonato, por lo que espera que dos refuerzos sean suficientes para poder conseguir la estrella número 13.

“Sí se pierde, creo que ha hecho un buen trabajo. No ganó título, no llegó a la Final, estuvo a punto de ganarla y Tigres le dio una vuelta en pocos minutos. Todo eso no cuenta si no quedas campeón.

“Chivas volvería a sufrir. Ojalá se quede Fernando Gago, creo que hizo un buen trabajo, hay que apuntalar al equipo trayendo dos o tres refuerzos, sobre todo en la parte de adelante. Con un par de jugadores podrías quedar campeón”, explicó en Fox Deportes.

¿Qué sigue para Chivas?

Al concretar la eliminación del Clausura 2024 en Semifinales, la plantilla del Guadalajara rompió filas y se espera que regresen el próximo 5 de junio para presentar exámenes médicos y físicos para posteriormente comenzar con la pretemporada rumbo al Apertura 2024.