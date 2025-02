Chivas no pudo contra Toluca luego de caer por 2-1 en el Estadio Nemesio Diez por la jornada siete del Clausura 2025. Carlos Hermosillo habló sobre el partido al marcar que la caída del Rebaño Sagrado no fue por el arbitraje ya que considera que los dirigidos por Óscar García jugaron bien y que Luis Romo falló un gol cantado contra Diablos Rojos.

El Guadalajara dominó a uno de los mejores clubes de la Liga MX y logró abrir el marcador, pero el VAR le anuló el gol a Alan Pulido. A pesar de este buen inicio, dos errores pusieron al conjunto rojiblanco abajo en el marcador y a pensar en el juego contra Pachuca.

A pesar de este partido Chivas dejó sensaciones interesantes porque le hizo frente a Toluca, candidato al título. Por este motivo Carlos Hermosillo, gran crítico de la gestión de Óscar García Junyent en Verde Valle, destacó que daba gusto ver jugar al Guadalajara.

Hugo Camberos anotó un golazo para Chivas.

“Nunca he sido de hablar del arbitraje porque cuando un equipo juega como jugó Chivas, me parece que ha sido uno de los mejores que he visto, (la culpa es de los jugadores). Los primeros 20 minutos Chivas dominó a Toluca hasta que hizo el gol por un error del defensa”, expresó en La Última Palabra.

Y completó: “Hasta el segundo tiempo volvió a aparecer y es un error del defensa de Toluca que deja pasar el balón y de ahí nace el golazo de Camberos. Pero si juega de esta manera es muy agradable ver jugar a Chivas de esta manera”. A su vez, habló del gol que falló Luis Romo.

“Romo se equivoca. Es obvio que tenía que definirlo él. Me parece que se equivocó”, expresó Carlos Hermosillo al analizar lo sucedido con el mediocampista cuando el encuentro se encontraba igualado en el Estadio Nemesio Diez.

¿Qué sigue para Chivas en el Clausura 2025?

Luego de la derrota contra Toluca por la jornada siete, Chivas volverá a ver acción el próximo sábado en el Estadio Akron cuando enfrente a Pachuca por la fecha ocho del Clausura 2025. El encuentro comenzará a las 19:05 del Centro de México y será transmitido por Amazon Prime.