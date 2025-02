Chivas perdió con mucha polémica frente a Toluca por 2-1 en la jornada siete del Clausura 2025 de la Liga MX. Por otro lado, luego del partido el cuerpo técnico le dejó un mensaje a Hugo Camberos luego de haber anotado el gol de empate y el autogol para darle la victoria a los Diablos Rojos.

El Rebaño Sagrado llevó adelante un buen encuentro, pero no pudo ni siquiera quedarse con al menos un punto. A Alan Pulido le anularon erróneamente su gol cuando estaba claramente habilitado por estar detrás del balón.

A pesar de este resultado, Hugo Camberos dio grandes alegrías a la afición debido a que anotó un golazo para el empate parcial. Sin embargo, a minutos del final le dio la victoria a Toluca con un autogol.

Hugo Camberos anotó en propia puerta.

En conferencia de prensa el cuerpo técnico le dio un fuerte espaldarazo al canterano cuando fueron consultados por lo sucedido en el Estadio Nemesio Diez. “Hugo es un chaval de 18 años, con un gran talento que trabaja mucho y son cosas que pasan en el futbol y que tienen que servir para aprender. No podemos quejarnos nunca de su aportación, tanto de los entrenos como en los partidos”, expresó Manel Ruano.

Auxiliar de Óscar García habló del arbitraje de Chivas vs. Toluca

El Rebaño Sagrado no pudo con Toluca luego de haber caído con polémica por 2-1 en el Estadio Nemesio Diez, por lo que Manel Ruana habló del arbitraje. “Lo del arbitraje, realmente lo que no controlamos no podemos hacer nada. Las líneas que le tiran a Chivas, no podemos valorar lo rectas o no rectas que están. Creo que no es la primera vez que nos pasa en esta temporada”, señaló el ayudante de Óscar García.