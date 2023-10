Chivas vuelve a estar inmerso en una crisis deportiva e institucional, previo a que se juegue el Clásico Tapatío contra Atlas. Por otro lado, en el medio de esto dan el motivo por el que Veljko Paunovic quiere irse del Rebaño Sagrado para dirigir al Almería de España.

Tras la bomba que hizo estallar la directiva el pasado el martes, nadie esperaba que aparezca otra este jueves. Especialmente que se dé la salida del timonel de un barco que con el correr de los partidos se hunde en cada vez más.

Por otro lado, en las últimas horas diferentes reportes han indicado queVeljko Paunovic tiene todo acordado para irse después del Clásico Tapatío. A su vez, Jesús Bernal dio los motivos por los que el entrenador quiere abandonar al Guadalajara.

Paunovic se siente traicionado por los jugadores.

“Lo que te puedo decir es que si hay una oferta. Hay un deseo de Paunovic de salir. Uno de los motivos es por lo que hemos platicado estas semanas, que es esta química que con el grupo no ha estado en los últimos días. Y dos, porque se sintió traicionado por lo que sucedió en Toluca, en la que un grupo de jugadores con algunas damas. Él siente esta parte de traición y quiere tomar esta propuesta de Almería”, comentó en ESPN.

Y agregó: “Como te menciono, siente que esto ya no va a dar más. El propio Amaury Vergara lo había mencionado cuando bajó al vestidor a dar regaños al decir: ‘Quien quiere seguir adelante, quien no esté cómodo que se puede ir’. En ese sentido, si Veljko no quiere seguir, Chivas le dará las facilidades para salir”.

A su vez, Álvaro Morales le comentó que una fuente le informó que Paunovic había advertido que no quería fiesta en el hotel, por lo que Jesús Bernal asintió a esta información. “De ahí sale esta traición que él tiene. El entiende que con esto el grupo se le fue”, cerró el periodista en ESPN.