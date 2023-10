En Chivas se respira cierta tranquilidad luego de que hayan logrado superar por 4-1 a Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío. Por otro lado, uno de los puntos a definir es el futuro de Alexis Vega, debido a que fue separado del plantel por indisciplina. Es por esto que surgió un supuesto interés de varios clubes de la Liga MX, pero niegan que un importante equipo mexicano lo quiera.

Lo sucedido hace una semana agotó la paciencia de la directiva, ya que no es la primera vez que extremo Rojiblanco es vinculado con tema extra cancha. Es más, previo al Clásico Nacional, Amaury Vergara lo defendió al considerar que él puede marcar la diferencia en su escuadra por las capacidades y talento que tiene.

Sin embargo, Alexis Vega recayó en una indisciplina y la sanción fue ejemplar al separarlo del plantel y comunicarle que se va del club. Debido a esto, se ha comenzado a especular mucho sobre interés de varios equipos a partir de la drástica decisión que tomaron con él.

A pesar de esto, Alexis Ramírez, periodista de Juéguele, informó que el futbolista mejor pagado del Rebaño Sagrado no sería pretendido por Tigres. “No hay ninguna propuesta sobre la de parte de Tigres por Alexis Vega. Ellos están centrados en otro tema, de hecho tienen una plaza libre de extranjero y están tratando de cerrar a un extranjero. En este momento están más concentrados en el cierre del campeonato y en esa plaza de no formado en México”, expresó en el canal de YouTube.

Alexis Vega no sería pretendido por Tigres. (Foto: Imago 7)

Y agregó: “No hay ningún acercamiento de Tigres con el Guadalajara y no hay ningún acercamiento con el representante. Ellos están centrados también en lo primordial, llegar a un acuerdo por la indisciplina que se cometió para reintegrarse con el equipo los más pronto posible”.

¿Por qué habría un interés de Tigres por Alexis Vega?

En el último mercado de pases, Chivas estuvo muy al tanto de lo que pasaba y estuvo cerca de dejar ir a Alexis Vega. Fue el propio Robert Dante Siboldi el que confirmó que había un interés Tigres por el extremo Rojiblanco. A su vez, diversos reportes decían estaban dispuestos a poner 10 millones de dólares por su ficha para tenerlo en este Apertura 2023.

Encuesta ¿Crees que Chivas debe dejar ir a Alexis Vega a cualquier costo? ¿Crees que Chivas debe dejar ir a Alexis Vega a cualquier costo? Sí, no es un buen ejemplo para el resto del equipo. No, tiene que venderlo a un buen precio. YA VOTARON 20 PERSONAS

¿Qué indisciplina tuvo Alexis Vega en Chivas y cuál es su sanción?

Tras el empate contra Toluca, Chivas dio a conocer que Alexis Vega, junto a Chicote Calderón y Raúl Martínez, fueron separados del equipo por indisciplina en el hotel de concentración. Según lo informado por Jesús Bernal, corresponsal de ESPN, los tres jugadores realizaron una fiesta en plena crisis deportiva con mujeres ajenas a la institución Rojiblanca.

Debido a esto, no solo fueron sacados de la plantilla, sino que la directiva decidió tomar una sanción ejemplar. Calderón y Vega no renueva su contrato con el club y se irían en el siguiente mercado de pase. A su vez, Rodrigo Camacho, periodista de Fox Sports, explicó que Amaury Vergara le dijo al atacante que se va en el próximo libro de pases o no ve minutos hasta que termine su contrato.