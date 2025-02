Hugo Camberos es una de las revelaciones más importantes de todo el futbol mexicano debido a su estilo de juego, en donde inclusive ya logró estrenarse como goleador en este Clausura 2025, aunque su actuación se vio empañada por un autogol en el mismo partido contra Toluca.

El canterano que debutó en la jornada 1 del torneo frente a Santos bajo la tutela de Óscar García Junyent, ha ido ganándose el cariño de la afición y la confianza del entrenador, por lo que es común verlo en la cancha con el Guadalajara.

Es por eso que el juvenil que apenas cumplió 18 años admitió que se siente feliz por anotar su primera diana como profesional, además de que sus compañeros lo apoyaron pese a la desafortunada jugada en donde cometió un autogol que ocasionó la derrota tapatía frente a los Diablos Rojos, aunque le pidieron corregir en aspectos defensivos.

“Me quedó con el gol. En el momento en el que veo que entra la pelota, no me la creía, quedó muy bonita la imagen del gol. La reacción que hago lo dice todo. Intenté ayudar a mis compañeros, una mala jugada cambió todo, pero me quedo con el gol.

“Mis compañeros me dijeron que no fue culpa mía, que no me quede con eso en la cabeza porque así como se da un simple autogol, metí el golazo. Ese autogol puede bajarme mucho el ánimo. Fue un error, una desconcentración y que mejore en eso”, reveló el canterano a Chivas TV.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Pachuca?

El compromiso correspondiente a la jornada 8 del Clausura 2025 se llevará a cabo este sábado 22 de febrero en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.