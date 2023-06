La derrota sufrida en la Final del Clausura 2023 ocasionó un fuerte golpe en el interior de Chivas, por lo que Roberto Alvarado no ocultó el dolor que le ocasionó el no poder levantar el título con el Rebaño hace unas semanas; sin embargo, habló de sus planes para este Apertura 2023.

El Piojo fue uno de los elementos elegidos por Diego Cocca para representar a México en el duelo amistoso contra Guatemala de media semana, por lo que el elemento rojiblanco habló sobre su sentir por quedar fuera de Copa Oro, pero desea llegar bien al torneo mexicano con el Guadalajara.

“Obviamente duele, todavía duele esa Final que no pudimos ganar, pero me quedo tranquilo (…) Uno lo que quiere es estar en los mejores eventos. Tranquilos por eso, hay que aprovechar la oportunidad en los amistosos. A tomar lo más positivo que no me toque ir ahora a este torneo, pero tranquilo y a enfocarme después en Chivas porque queremos hacer un gran torneo”, reveló al término del partido del Tricolor.

Alvarado fue uno de los elementos más destacados del Rebaño en el Clausura 2023, en donde inclusive anotó el primer gol del chiverío en la Final de Vuelta contra Tigres, aunque resultó insuficiente para poder coronarse en la cancha del Estadio Akron.

¿Cuándo debutará Chivas en el Clausura 2023?

Con el anuncio oficial del calendario de competencia del segundo semestre del 2023, la Liga Mx confirmó que la presentación del Guadalajara se suscitará el lunes 3 de julio en la cancha del Estadio Nou Camp contra el León en punto de las 20 horas, tiempo del centro de México.