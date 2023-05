José Manuel de la Torre, exentrenador de las Chivas de Guadalajara, reveló este jueves si fue uno de los estrategas “campeones” que el técnico serbio Veljko Paunovic afirmó buscaría para platicar y empaparse más sobre el trabajo táctico para la Liguilla, durante la semana previa a los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. ¿Lo llamó?

El también exfutbolista del Rebaño Sagrado ofreció una entrevista exclusiva a Claro Sports y reconoció que en el actual plantel rojiblanco: “son jugadores que generalmente van a estar buscando posiciones en Selección Nacional y eso es importante, porque eso te equipara con cualquier jugador internacional. Este caso, es un equipo que está en reestructura, que les ha ido bien y creo que han demostrado que le pueden jugar a cualquiera de tú a tú“.

El Chepo de la Torre reconoció que duelos como el Clásico de México: “son partidos que marcan mucho la carrera de un jugador, de un club; entonces, el jugador tiene que estar muy concentrado en lo que se ha planificado para hacer dentro del campo. Es cierto que cambia constantemente las circunstancias, pero eso lo puedes ir planificando desde antes y tienes que adaptarte rápidamente para sacarle ventaja“.

Chepo de la Torre habló de la exigencia a Chivas

El extécnico de las Chivas reconoció a Claro Sports que “a los equipos se les exige igual, pero no siempre se puede ser campeón; para algunos es fracaso, para otros no tanto, porque las diferencias, el poderío económico que se tiene como equipo son diferentes y hay que ser claros, hay algunos equipos que están para sobrevivir en la Liga, hay otros que están para buscar clasificar y eso ya es un logro y hay otros que la exigencia es a tope, cuando no se llegan a tener títulos lo pueden medir como un fracaso, cuando no siempre es así“.

El técnico del Guadalajara en el título del Apertura 2006 añadió que “hay muchos competidores que son muy buenos, muy bien preparados y están en las mismas circunstancias, alguno tiene que ganar y los demás es ilógico que fracasen todos, tienen que tener su rango estructurado de a donde tienen los alcances“.

¿Llamó Veljko Paunovic al Chepo de la Torre?

El estratega fue consultado por aquella premisa que presentó Veljko Paunovic para la Liguilla, una fase en la que debuta, por lo que adelantó que iba a buscar a los técnicos que fueron campeones antes con Guadalajara. La respuesta del Chepo de la Torre fue contundente y precisa: “No, no he tenido yo ningún contacto con la gente de Chivas“. Agregó que “de hecho, los seguimos un poquito desde afuerita para observar cómo ha ido el equipo y bien, la verdad que se tenían mucha incógnitas, pero realmente ha empezado de menos a más y cada vez un poquito más fuerte. Lo importante es que sacó resultados, eso fue reforzando el proyecto“.

