El Guadalajara busca llegar de la mejor manera al inicio del Apertura 2024 cuando reciba en el Estadio Akron a Toluca por la jornada uno. En medio de todo esto reportan que el Guadalajara estaría detrás de Luis Romo, por lo que Rayados de Monterrey ya le puso cifra definitiva al mediocampista que se encuentra en la Selección Mexicana. ¿Saca la chequera Amaury Vergara?

Como se sabe, el Rebaño Sagrado tiene un fuerte interés por Jordi Cortizo desde hace más de un mes. Sin embargo, la Pandilla de Nuevo León no lo quiere dejar ir por una módica suma, ya que busca más cantidad de dinero o un intercambio por un jugador top del Rebaño Sagrado como Jesús Orozco Chiquete o Roberto Alvarado.

Por otro lado, en el día de ayer Rodrigo Camacho informó que Chivas estaría detrás de Luis Romo, otro de los futbolistas de Rayados de Monterrey. “Además del fichaje de Jordi Cortizo, Chivas también está buscando la compra de Luis Romo. Ya están en pláticas con Rayados para tratar de llegar a un acuerdo”, señaló el periodista en X.

Luis Romo es buscado por Chivas. (Foto: Imago7)

Sin duda su llegada sería muy interesante porque le da al equipo de Fernando Gago la posibilidad de elevar la competencia, como así también tener un jugador que puede cubrir diferentes puestos. No hay que olvidarse que en Cruz Azul llegó a jugar de atacante y enganche.

Rayados le puso precio a Luis Romo

Por otro lado, Rayados de Monterrey no solo tiene negociaciones con Chivas, sino que además con América y Cruz Azul. Debido a esto, el club Regio ya le puso precio a Luis Romo. Según lo informado por Jesús Hernández su valor ronda en los 10 millones de dólares. No hay que olvidarse que el Guadalajara no quiso sacar en este mercado de pases ese mismo dinero por Jordi Cortizo. ¿Lo sacan por el mediocampista?