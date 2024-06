Fernando González pasó de ser la figura que daba equilibrio a las Chivas de Guadalajara a una variante que perdió protagonismo. La consolidación de Erick Gutiérrez en la alineación del entrenador Fernando Gago lo relegó al banquillo y ahora sumaron a otros dos mediocampistas. Así fue la reacción que tuvo el Oso a las contrataciones de Omar Govea y Daniel Aguirre desde la pretemporada rojiblanca en Cancún.

El primer equipo del Rebaño Sagrado trabaja hasta el 18 de junio en el hotel de concentración en la paradisíaca Cancún. En donde, se intensifica la resistencia física de cara a un Torneo Apertura 2024 de Liga MX, que compartirán con la participación en la Leagues Cup 2024. El cuerpo técnico que lidera el argentino requiere de la mayor cantidad de talento a disposición para esta etapa de la preparación en el caribe mexicano. Aunque, el Oso González ahora tiene más competencia.

Fernando Rubén González platicó en exclusiva con Chivas TV desde el búnker del Guadalajara en Cancún y se refirió a los trabajos diarios. Consideró que “si me lo preguntas en la tarde, es más a gusto, no. Si me lo preguntas en la mañana, creo que es el trabajo más pesado. Pero, igual sabemos que es así la pretemporada, sabemos que debemos tener esos trabajos fuertes, que debemos tener esa intensidad, para prepararnos para lo que viene“.

El Oso González, en cuanto a la concentración tapatía en el caribe mexicano, se refirió a las contrataciones de este mercado. Los mediocampistas Govea y Aguirre, quienes llegan para intensificar la competencia interna por los puestos de la alineación. Por ende, advirtió que “es otra pretemporada más. Son otros compañeros o los mismos y van llegando otros y creo, que pues cambian los momentos, cambian las experiencias. Creo que el tener siempre esa chispa, hace que puedas afrontar cada día, afrontar cada entrenamiento, que es lo que nos ayuda mucho“.

Los números de Fernando González en el Clausura 2024

El mediocampista defensivo canterano de las Chivas perdió algo de ese protagonismo que tuvo en la gestión de Veljko Paunovic. González tuvo participación en 10 de las 17 fechas de la ronda regular del torneo. De ellas, apenas apareció tres veces en la alineación rojiblanca, para completar 361 minutos de acción. Recibió tres tarjetas amarillas y se fue expulsado en una ocasión por doble amonestación en Tijuana. Durante la Liguilla del Clausura 2024, participó en tres de los cuarto partidos de los tapatíos. Sólo se perdió los Cuartos de Final de Ida frente a Toluca. Así, coleccionó 116 minutos en la Fiesta Grande.

Fernando González también tuvo participación con Chivas en la Copa de Campeones de la Concacaf 2024. En la competición internacional, el medio disputó los cuatro encuentros de los tapatíos y sumó 284 minutos. Repartió una asistencia en la victoria 1-3 de visita sobre Hamilton Forge FC en Canadá y recibió una tarjeta amarilla ante América en el Estadio Azteca.

Las bajas de Chivas para el Apertura 2024

De acuerdo a los diversos reportes del futbol de estufa para este mercado de pases del Apertura 2024, Guadalajara maneja un par de bajas más. Se trataría de los delanteros José Juan Macías y Ronaldo Cisneros. Ambos, por no entrar en la consideración del cuerpo técnico, que lidera el argentino Fernando Gago.

Las únicas salidas confirmadas en Chivas son: el mediocampista Alan Eduardo Torres (Mazatlán) y el portero Miguel Jiménez (Puebla). La salida del arquero beneficia la promoción del canterano Eduardo García, quien se convertirá en el tercero en competencia por la titularidad.