Por la Jornada 5 del Apertura 2024, las Chivas de Guadalajara igualaron 1-1 en su visita a los Tigres de la UANL. El empate dejó varias conclusiones pero una de las más preocupantes volvió a ser el bajo rendimiento de su centrodelantero titular, Ricardo Marín. El ‘4K’ dejó pasar una nueva oportunidad en medio del descontento de los aficionados con sus rendimientos.

Ricardo Marín no logró destacarse en un partido que exigía mucho más de él. El atacante todavía no ha podido convertir en lo que va del torneo, por lo que varios aficionados cuestionan la decisión de Fernando Gago de mantenerlo en la alineación titular. Mientras los goles no lleguen, todo indica que la presión irá en aumento para el ex de Celaya.

Las estadísticas que dejan mal parado a Ricardo Marín

Los datos muchas veces pueden servir como argumento para una opinión. En este caso, las estadísticas que dejó el partido de Ricardo Marín vs. Tigres UANL son contundentes. Durante los 67 minutos que estuvo sobre el campo, el delantero ganó sólo uno de los cinco duelos que disputó. Señal de que estuvo lejos de imponerse ante la defensa del equipo local.

En el suelo, Marín perdió ambos enfrentamientos, mientras que en el juego aéreo ganó en una de tres ocasiones. Pero lo más alarmante es que, durante todo el tiempo que estuvo sobre el campo, no remató ni una sola vez a portería, dejando en claro su falta de peligrosidad en el ataque del Chivas.

Ricardo Marín sigue sin poder convertir en el Apertura 2024 (Imago7)

Además, Marín no consiguió generar ninguna falta a favor, lo que evidencia su escasa influencia en las jugadas de ataque. Estos números resaltan las limitaciones que está mostrando en su rol como delantero titular, especialmente en un equipo que necesita urgentemente goles.

¿Y el Hormiga González?

Aunque muchos creyeron que Gago por fin apostaría por Armando González como titular, finalmente el entrenador argentino volvió a confiar en Ricardo Marín desde el inicio. El Hormiga ingresó cuando promediaba la segunda mitad, pero el equipo sintió el gol del empate y quedó lejos de apoyar al juvenil recién ingresado.

Aún así, Armando González fue quien condujo el contraataque en la jugada que pudo ser el gol de Cade Cowell. El mexicoamericano quedó en posición de tiro, pero su remate fue a parar a las manos del portero local. Cowell y el Hormiga se han mostrado como una buena sociedad, incluso asistiéndose mutuamente.