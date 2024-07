Se viene un nuevo torneo del futbol mexicano y las Chivas de Guadalajara quieren dar pelea en el Apertura 2024. El Rebaño Sagrado viene de llegar hasta las semifinales en lo que fue una buena campaña, pero que no ratificar llegando hasta la gran final.

Ahora, en el segundo torneo con Fernando Gago a cargo del primer equipo, se espera que el mayor conocimiento entre los integrantes de la plantilla pueda ayudar a elevar la competitividad. Además, también se tiene más trabajada la idea de juego.

Otro aspecto interesante del próximo semestre, donde habrá doble competencia por la disputa de la Leagues Cup, será el uso de los juveniles. Gago tiene fama de dar oportunidades a los canteranos, aunque todavía no les ha dado a estos demasiadas oportunidades.

Los juveniles que podrían sumar minutos en el Apertura 2024

Leonardo Sepúlveda: El zaguero central ya tuvo cierto protagonismo en el último semestre. Ahora, con algo más de experiencia, será una buena opción de recambio, ya sea para la zaga central o el lateral izquierdo. No obstante, también tendrá un nuevo competidor como lo es Luis Olivas.

Armando González: Con las salidas de José Juan Macías y Ronaldo Cisneros, el “Hormiga” tiene el camino allanado para ser opción en el ataque e ingresar en las convocatorias con mayor frecuencia. Tras un año en el que tuvo que regresar al Sub-23 por falta de minutos, el goleador de las Fuerzas Básicas quiere demostrar su valía.

Yael Padilla: El joven extremo tuvo un semestre difícil, sin demasiadas oportunidades pero tampoco un buen nivel. El hecho de tener un mayor roce profesional puede servir para que este Apertura 2024 sea una alternativa real, ya sea como titular o ingresando desde el banquillo.

Ariel Castro: Un juvenil que llamó la atención de Fernando Gago, a tal punto de que entrenó con el primer equipo y también fue incluido en convocatorias. Rápido y capaz de jugar por ambas bandas, tendrá una nueva chance de destacar y empezar a ganar protagonismo en el primer equipo.

Jesús Brigido: Un futbolista del que se esperaba algo más, pues con Tapatío mostró detalles interesantes y un pie zurdo capaz de dar desborde o profundidad. Ahora deberá empezar a gravitar de mayor manera para no perder terreno.

Camberos ha llamado la atención por su rápido progreso (Imago7)

Hugo Camberos: Un extremo de puro desequilibrio, que ha dado pasos muy avanzados. Con apenas 17 años ya deslumbró con el Sub-18 y también con el Tapatío en la Liga de Expansión. En estas semanas, reportes indicaron que Gago quedó asombrado con sus condiciones, por lo que podría darle rodaje.