El Rebaño todavía no toma una decisión respecto a su próximo timonel. La salida de Gago se dio en un momento muy inoportuno, pues el rumbo del proyecto no está claro.

Que si el sábado, en exclusiva durante el Clásico Nacional; que si el lunes, para comenzar a preparar el duelo ante Pachuca; que mejor el martes, durante el encuentro de la Selección Mexicana ante Estados Unidos. El anuncio del nuevo entrenador de Chivas se está tardando más de la cuenta y sólo evidencia la confusión existente en Verde Valle.

Hasta el momento, el apuro ha estado más en la afición y en los medios de comunicación que en la propia directiva rojiblanca. De otra manera, no se explica cómo el supuesto anuncio se ha ido posponiendo hasta llegar al punto de que Arturo Ortega diriga también el duelo del sábado ante Pachuca. ¿Y se quedará por lo que resta del Apertura 2024?

La demora de Chivas en anunciar a su nuevo entrenador no ha hecho más que dejar al descubierto algunas situaciones que se viven hacia el interior de Verde Valle.

Diferencias y desconfianza entre Amaury Vergara y “los españoles”

Así como sucedió con Fernando Gago, la partida de Fernando Hierro también complicó los planes del Guadalajara. Y es que el directivo español tenía un peso propio que sus sucesores, Fran Pérez y Juan Carlos Martínez difícilmente adquieran. En Chivas ya no se tiene la misma confianza en el proyecto y es por eso que la traición de Gago llegó en el peor momento, pues Amaury Vergara se plantea la posibilidad de nombrar a un nuevo director deportivo.

Fran Pérez, Sergio Pérez Alonso y Juan Martínez Castrejo -a la derecha- lideran el comité deportivo en Chivas. ¿Elegirán al nuevo entrenador o acabarán saliendod e la institución?

Ahora, hay que elegir un nuevo entrenador y no está claro si los españoles tendrán o no injerencia. Mientras Alejandro Manzo trabajó en opciones locales, estos buscaron un perfil extranjero como lo fueron Paunovic o Gago. ¿Quién tomará la decisión final y cuánto tiempo más se demorará el anuncio?

Gerardo Espinoza no convence

Chivas sería el gran desafío en la carrera de Gerardo Espinoza: ¿Una apuesta demasiado arriesgada? (Imago7)

Otra realidad es que si se llegó hasta esta situación, es porque el nombre de Gerardo Espinoza no termina de convencer a la directiva rojiblanca. De otro modo, ya se habría confirmado el regreso de “El Loco” a la Perla Tapatía, donde ya sacó campeón al Filial. Sin embargo, tal parece que su corta experiencia en los banquillo genera desconfianza a la hora de asumir un desafío de estas características. Por eso la búsqueda continúa y se mantienen abiertas las opciones, pues Espinoza no termina de convencer para este momento del proyecto.

No está claro el perfil ideal para DT de Chivas

Sin Hierro, las cosas no parecen estar tan claras en Chivas (Imago7)

El hecho de que se contemplen estrategias muy disímiles, como Espinoza o Robert Dante Siboldi, también deja en claro que Chivas no tiene correctamente definido el perfil ideal que busca para su estratega. ¿Un entrenador joven, con un futbol valiente y ofensivo? En ese caso no se hubieran contactado a nombres como Siboldi o Juan Reynoso. ¿Debe tener conocimiento del futbol mexicano? ¿O tiene que ser un perfil que venga de afuera? Hay mucha incertidumbre y también mucho hermetismo, pues la directiva no ha filtrado cuáles son sus pasos a seguir, por lo que la afición continúa esperando que se brinde claridad sobre esta importante decisión.