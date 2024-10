En las Chivas de Guadalajara los directivos españoles Juan Carlos Martínez y Fran Pérez tratarán de convencer a Amaury Vergara de elegir al nuevo técnico proveniente del extranjero, sin embargo, varios entrenadores que conocen el futbol mexicano se han acercado a los altos mandos para ofrecer su proyecto.

Uno de ellos fue el argentino Nicolás Larcamón, quien realizó un estupendo trabajo con Puebla en los dos años que estivo en el banquillo, lo cual llamó la atención de León, el último club al que dirigió en México y aunque tuvo momentos brillantes, se quedó muy lejos de las expectativas en la Liga MX y en el Mundial de Clubes del 2023 perdieron en su primer encuentro.

Chivas rechazó la propuesta de Nicolás Larcamón

Tras la salida de Fernando Gago de Chivas, muchos estrategas han sonado como opción para el conjunto rojiblanco, pero la realidad es que muchos se han ido descartando porque no encajan en el perfil que le gusta a Amaury Vergara y su familia, por lo cual Larcamón se quedó con las ganas de dirigir al equipo más importante de México.

Larcamón eliminó en dos ocasiones a Chivas del Repechaje. Foto: Imago7/Mireya Novo

“Larcamón está descartado, entregó un proyecto, pero no va. No va, no les gustó. También un tema de representantes no les gustó. Espinoza y Siboldi, los más adelantados (…) hay otros dos candidatos extranjeros que no sé quienes son. Son los cuatro que están en la mesa de Amaury Vergara, opción ‘a’, opción ‘b’, opción ‘c’ y opción ‘d’”, comentó Fernando Cevallos en Fox Sports la noche del miércoles.

Arturo Ortega se queda como interino en Chivas

Por su parte, todo apunta a Arturo Ortega seguirá en Guadalajara por el resto del Torneo Apertura 2024 debido a que la dirigencia quiere traer a un timonel del extranjero y el apretado calendario le impediría entrar de lleno en la inercia de la plantilla que jugará tres partidos en menos de una semana.

El Rebaño visitará a Pachuca el siguiente sábado, después recibirá en el Estadio Akron a Necaxa el martes y el viernes 25 de octubre se enfrentará a Puebla, con lo cual únicamente les quedarán tres jornadas antes del arranque de la fase final y al estar ubicados en la novena plaza de la clasificación general con 15 unidades aspiran a meterse la Liguilla de manera directa o por medio del Play in.