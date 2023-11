Esta noche Chivas vuelve a ver acción en la Liga MX cuando reciba a Cruz Azul por la jornada 16 del Apertura 2023. Mientras se acerca la definición del campeonato, dieron a conocer los millones de dólares que ganará el Rebaño Sagrado por renovar los derechos de transmisión con Telemundo en Estados Unidos.

A lo largo de los últimos años se evaluaron mucho los negocios que realizó el Guadalajara en cada uno de sus mercados de pases. Tanto con Ricardo Pelaez como con Fernando Hierro, el equipo Rojiblanco trajo un puñado de jugadores que rindieron lo que se esperaba.

Por otro lado, en pocas semanas se volverá a abrir el mercado de pases de invierno y se espera que Chivas sea nuevamente protagonsita. Esto se debe a que necesitan un portero que brinde seguridad y un atacante de calidad porque tanto el Wacho Jiménez como Ricardo Marín no dan garantías.

Tras un austero libro de pases bajo la gestión Fernando Hierro, se espera que para el 2024 se desembolse más dinero para fichar jugadores que le den al equipo más protagonismo. Para esto fue clave la renovación de los derechos de transmisión con Telemundo en Estados Unidos.

Chivas tendrá una gran cantidad de ingresos por el pago de derechos televisivos. (Foto: Imago 7)

Según lo informado por César Huerta Saucedo, corresponsal para el Diario As, al Guadalajara le ingresarán cerca de 30 millones de dólares por este nuevo acuerdo. A esto, se le suman los diez millones de dólares que llegarán correspondiente a Televisa. En tal sentido Amaury Vergara va a recaudar 40 millones de dólares al año, sin contar lo que debar pagar Claro Sport.

De esta manera, Chivas tendrá una buena cantidad de billetes para asegurar la llegada de Javier Hernandez, quien acaba de despedirse Los Angeles Galaxy. A su vez, podría volver a insistir por Fidel Ambriz, por quien se preguntó en el mercado de varano.

Se alivian las arcas de Chivas con la salida Alexis Vega

Por otra parte, el Guadalajara no solo no tendría ingresos con televisoras y el mega acuerdo con Mercado Libre, si no que además aliviaría sus arcas con la salida de varios jugadores. Como se sabe, Alexis Vega tiene marcada la salida tras su indisciplina, por lo que Chivas para enero o junio de 2024 dejaría de pagar más de dos millones de dólares al año.

Al Gru se le suman Cristian Calderón y Daniel Ríos. El primero no se le renueva su contrato por lo sucedido en Toluca, mientras que el segundo no entró nunca en los planes de Veljko Paunovic.

Cabe destacar que resta esperar lo que decida la directiva de Chivas con Hiram Mier, Lalo Torres y Chapo Sánchez. Estos referentes que no son tenidos en cuenta por el actual entrenador Rojiblanco.