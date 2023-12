Chivas de Guadalajara vive momentos muy importantes de cara al Torneo Clausura 2024. El Rebaño Sagrado hizo oficial la salida de Veljko Paunovic y ahora prepara los próximos movimientos en el mercado de pases, pues dos jugadores rojiblancos continuarán su carrera en Juárez.

La dirección deportiva trabaja en la llegada de un nuevo entrenador, siendo Fernando Gago el favorito para reemplazar al serbio. Sin embargo, Chivas de Guadalajara no descuida otros temas en el mercado de pases y estaría muy cerca de concretar un par de bajas rumbo a los Bravos.

Se trata de Ronaldo Cisneros y Eduardo Torres, quienes no tuvieron las oportunidades esperadas a lo largo de la fase regular en el Apertura 2023. Ambos jugadores desean recuperar la continuidad en su juego y esto lo conseguirían con el traspaso al cuadro fronterizo.

Esta ha sido una constante en cada mercado de pases, pues Juárez ha recibido una buena cantidad de jugadores cedidos por parte del Rebaño Sagrado, siendo Zahid Muñoz el más reciente de ellos, pues ya entrenó con su nuevo club y se prepara para tener oportunidades en el Torneo Clausura 2024.

¿Se van Ronaldo Cisneros y Eduardo Torres?

Ronaldo Cisneros saldría de Chivas en el mercado de pases

Según los periodistas Rodrigo Camacho y Jaqueline Almodóvar de FOX Sports, las directivas de Chivas de Guadalajara y Juárez están negociando los préstamos de Ronaldo Cisneros y Eduardo Torres. Ambos encajan con el perfil que buscan los Bravos, por lo que la operación podría concretarse en breve.

Ronaldo Cisneros prácticamente no fue considerado por Chivas de Guadalajara bajo la conducción de Veljko Paunovic. El delantero solamente disputó 13 partidos en el Apertura 2023 y convirtió dos goles, por lo que el club le busca salida al no haber podido ganarse la titularidad en el conjunto rojiblanco.

La historia no fue distinta para Eduardo Torres, quien tuvo menos oportunidades a lo largo de este semestre. Y es que Veljko Paunovic solo le permitió disputar un total de 160 minutos en el Apertura 2023, básicamente por la gran competencia que hay en el mediocampo del Rebaño Sagrado.

Todo esto se produce en un contexto complicado para Chivas de Guadalajara, pues hay una serie de prospectos que están saliendo de las Fuerzas Básicas. En caso que Ronaldo Cisneros y Eduardo Torres efectivamente se marchen a Juárez, la lista de bajas sería aún más extensa para el club.

Si bien Fernando Gago todavía no ha sido confirmado como el nuevo entrenador de Chivas de Guadalajara, lo cierto es que Fernando Hierro tiene las prioridades bastantes claras de cara al Torneo Clausura 2024. No obstante, todavía hay varios temas que no han sido definidos en ese sentido.

¿Cuándo llegaría Fernando Gago?

Fernando Gago sería el principal candidato para reemplazar a Veljko Paunovic.

El entrenador argentino es el máximo candidato para convertirse en el sucesor de Veljko Paunovic en el banquillo de Chivas de Guadalajara. El club estaría avanzando en las negociaciones por Fernando Gago, a quien esperan para reportarse en Verde Valle para los primeros días de la próxima semana.