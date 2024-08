La Selección Mexicana presentó hace unos días el partido contra Estados Unidos por la Fecha FIFA de octubre y fue justamente en la casa de las Chivas de Guadalajara, el Estadio Akron donde se hizo oficial la aparición del equipo nacional que dirige Javier Aguirre, dicho sea de paso, quien jugó seis años con los rojiblancos en su etapa como jugador.

Por lo cual parece que la mesa está servida para que sea un gran espectáculo el 15 de octubre en el Gigante de Zapopan donde se espera que la afición haga su parte y cumpla con colmar las gradas del inmueble que por primera vez tendrá un duelo del Tricolor de cara a la Copa del Mundo del 2026 de la cual serán anfitriones.

Pero con apenas unos días de haberse lanzado información acerca del encuentro que se celebrará en el Akron, los boletos salieron a la venta para los tarjetahabientes del banco que es patrocinador del Tri y ahí se dieron a conocer los precios para este encuentro que ha causado expectativa entre los fanáticos que también apoyan a las Chivas.

Los altos precios para ver a México con Estados Unidos en el Akron

De acuerdo con algunos versiones que han empezado a circular en redes sociales, el boleto más barato para este compromiso en el Akron es de 500 pesos en la zona más alta del inmueble, pero con su respectivo costo adicional por el servicio del sistema boletomóvil, mientras que el más caro supera los 3 mil pesos, por lo cual será un auténtico privilegio ver al Tricolor del Vasco Aguirre en una zona cómoda.

Alvarado no tuvo la regularidad deseada en el proceso anterior Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

“Está la preventa exclusiva por el banco oficial del Tri hasta el 27 de agosto y después se viene la venta general. Pero les cuento que el más barato, allá en el gallinero, cuesta 500 pesos, de ahí le siguen otros de 990, mil 600 y arriba de los 3 mil pesos los más exclusivos. Ah, y todos con sus respectivos recargos cuando son comprados en la plataforma oficial que los sacó a la venta, que es la misma que trabaja con Chivas y de la mayoría de eventos deportivos en la actualidad”.

“Así que ya saben, si quieren ir a ver a la Selección, rompan el cochinito, porque ver al equipo tricolor no solo sale caro cuando va al gabacho con los paisanos. En el Estadio Azteca no solo por capacidad no se llena últimamente o no acude a la afición, pero cuando acude a otras plazas, la afición es muy noble y hasta llena estadios”, fue parte de lo que publicó la columna Sancadilla de Grupo Reforma.