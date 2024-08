Los Chivas de Guadalajara no pasan por su mejor momento con el entrenador Fernando Gago luego de la eliminación de la Leagues Cup al perder sus dos partidos en la fase de grupos, pero las declaraciones del estratega al finalizar el duelo contra el Galaxy de Los Ángeles fue lo que dejó molestos a los futbolistas.

El tema que causó mayor enfado entre los integrantes del Rebaño Sagrado es que Gago no se haya incluido dentro del fracaso de quedar fuera del torneo que se realiza e Estados Unidos, argumento que él no era un fracaso, además de que otros de sus conceptos tampoco cayeron bien en la plantilla que de alguna manera ha pedido la intervención de la dirigencia encabezada por Amaury Vergara.

Es un hecho que las actitudes y el comportamiento del timonel argentino nunca han terminado por caer del todo bien en Chivas, pero una vez que se confirmó la salida del torneo en la Unión Americana, surgieron varias inconformidades del plantel que los motivó a pedir el apoyo de los altos mandos para cerrar filas de cara al reinicio del Apertura 2024 donde este sábado visitarán a los Tigres de la UANL.

Jugadores de Chivas piden ayuda a la directiva con Fernando Gago

Fue el periodista César Huerta, quien relató en canal de YouTube lo que sucede al interior del vestidor de Guadalajara: “Ya nos contaba gente al interior del Club Guadalajara el malestar de los jugadores a partir, sobretodo, de las declaraciones de Fernando Gago. Hay cosas en el día a día, en el trato, que no gustan, no le encantan al plantel y pasa con cualquier entrenador, pero eso es normal. Como profesionales hay que seguir chambeando, no me gusta su modo, pero échenle”.

Gago no ha podido convencer a los jugadores. Foto: Imago7/ Etzel Espinosa

“El tema que causó mucha molestia fueron las declaraciones postpartido en la Leagues Cup. Acabaron con la tolerancia de los futbolistas. Pero las declaraciones que usó fueron una red flag, un aviso de ‘ahí no es’ para muchos de los integrantes del plantel. Algunos integrantes de Guadalajara ya habían pedido la intervención de la directiva para mediar la situación, ‘estamos incómodos, en la medida de lo posible que nos pidiera una disculpa sería lo mejor’”.

“¿Qué le molestó tanto a los jugadores? Que no reconociera el fracaso y que no se incluyera en el mismo, no les cayó para nada bien. Que hablara de que cuando hay fallas frente al arco interviene la jerarquía del futbolista como lo que pasó con Fernando Beltrán y Roberto Alvarado, dando a entender, sin echarle más leña al fuego, que al momento de definir si hubiera jerarquía la meten al arco y que a un plantel le digas ‘ no tienes jerarquía’ ahí se empieza a perder el control del equipo. Después dijo que el golazo de cabeza de Cowell no fue virtud y eso cayó mal en el plantel”, fue parte de lo que explicó el periodista César Huerta en su canal de YouTube.