Daniel Ríos se rinde ante un astro mundial

En Chivas se preparan para el reinicio del campeonato luego del fracaso que se vivió en la Leagues Cup. Debido a esto, mientras el Rebaño Sagrado le busca acomodo a Daniel Ríos, el atacante se rinde ante un astro mundial.

El exatacante de la Major Leagues Soccer no termina de de convecer a Veljko Paunovic debido a que lo utiliza como segunda o tercer opción en el equipo. No hay que olvidarse que en la Final del Clausura 2023 de la Liga MX no fue ni utilizado.

Por otro lado, esta tarde César Huerta informó que el Chivas le ha buscado acomodo a lo largo de los últimas semanas. Sin embargo, no le pudieron a buscar acomodo en diferentes clubes, pero ninguno se terminó por interesar.

A su vez, mientras se habla de la falta de lugar en Chivas, Daniel Ríos se rinde ante Cristiano Ronaldo al publicar una foto en su historia de Instagram luego de que el portugues se haya logrado su primer campeonato con Al-Nassr.