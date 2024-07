Cuando Veljko Paunovic fue el técnico de las Chivas de Guadalajara, Miguel Jiménez se encargó de defender los tres postes a pesar de la serie de fallas que cometió en partidos decisivos, sobretodo en la Final contra los Tigres de la UNAL, por lo tanto cuando el serbio se fue de los rojiblancos las puertas prácticamente se le cerraron al Wacho.

Miguel Jiménez nunca terminó por encajar en el gusto de la afición del Rebaño Sagrado, no solo por la falta se seguridad que podía demostrar en los encuentros, sino por esa falta de conexión y empatía con la grada que se transformó en una serie de severas críticas contra el canterano tapatío, aún cuando sus actuaciones no afectaran en el marcador.

Cuando Fernando Gago llegó a las Chivas, el Wacho fue enviado a la tribuna en todos los partidos y a decir del mismo guardameta, nunca le explicaron con certeza que no entraba en planes, ni tampoco que le estaban buscado acomodo en otro equipo, por tal motivo se fue para el Apertura 2024 a Puebla, con pocos reflectores, pero claramente resentido con Fernando Hierro y la directiva.

“No tuve participación en nada, el único partido que salí a banca fue en la Concachampions, en Canadá. En lo demás no me tomaron en cuenta porque tenía problemas con mi contrato, no me quisieron renovar y a final de cuentas me hicieron a un lado. La verdad, las formas no me gustaron. Nunca tuvieron el acercamiento las personas que estuvieron ahí de acercarse y decirme: ‘Wacho, tu situación está así y pues no te vamos a renovar”.

“Me enteré porque sabía de mi contrato y mi representante me lo dijo, pero uno como persona del club, como canterano de Chivas quieres escuchar que te digan las cosas como son. No se me acercaron, no me dijeron nada. Fue una cosa que me molestó, pero que al final de cuentas, pues ya pasó. Siempre lo he dicho, con Chivas voy a estar muy agradecido”, fue parte de lo que comentó Miguel Jiménez en el programa Porteros.tv.

Raúl Rangel le ganó la titularidad al Wacho

Con Gago en el banquillo, Raúl Rangel se ha encargado de defender los tres postes de la mejor manera, tanto que ha sido llamado a la Selección Mexicana y esto le ha valido consagrarse como el arquero estelar del Rebaño que ha tenido muchos problemas para encontrar un arquero confiable desde que se fue Rodolfo Cota en el 2019.