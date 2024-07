En las Chivas de Guadalajara muchos futbolistas dejaron una huella imborrable no solo por los éxitos deportivos que alcanzaron, también por el cariño que le mostraron a la institución y que por ende les permitió jugar gran parte de su carrera como rojiblancos, ganándose el respeto y cariño de los aficionados.

Pero todavía hay quienes desde el inicio hasta el final de su carrera portaron la camiseta del Rebaño Sagrado dejando muestra del amor que sienten por la institución, tal como sucedió con Demetrio Madero, el defensor que desde su debut hasta su retiro nunca cambió de equipo, algo que hoy en día es muy complicado de observar.

No obstante, no siempre estuvo garantizada su permanencia con Chivas, ya que en un par de ocasiones estuvo cerca de salir del equipo de sus amores. Una de las razones fue por el ofrecimiento que le hizo el Atlante y otra porque Monterrey también pretendía llevarse a uno de los mejores defensas centrales del futbol mexicano.

¿Por qué Demetrio Madero nunca jugó en otro equipo?

“Fueron diferentes circunstancias, en alguna ocasión hubo una oferta de Monterey y yo en ese momento dije ‘no’, estaba a gusto en Chivas y luego una de parte del Atlante, no al revés, primero la del Atlante y luego la de Monterrey, pero la directiva no me dejó salir”.

Madero también fue entrenador de Querétaro. Foto IMAGO

“Después hubo otra oferta de Tampico y tampoco y luego una de Atlas, y ahí de plano dije ‘con esos cabrones no’, pero fue realmente primero porque no me dejó salir la directiva y cuando quise en esa de Monterrey, no me dejaron salir y pues las otras no me interesaban la verdad”, comentó Madero en entrevista con Rebaño Pasión revelando esa propuesta rechazada a los Rojinegros.

El exdefensor del Rebaño se debutó en el 1977 con la camiseta rojiblanca y desde ese momento mostró que su nivel marcar época, por lo cual pasó los siguientes 15 años en la institución hasta el día que le puso fin a su carrera en 1992 para convertirse en técnico del equipo de sus amores. Fue campeón en el verano de 1987 en la Final frente a Cruz Azul y llamado a la Selección en algunas ocasiones gracias a su gran rendimiento.