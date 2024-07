Para Demetrio Madero, exjugador de las Chivas de Guadalajara es una realidad que la actual dirigencia comandada por Amaury Vergara requiere de un inversionista importante que logre solventar las necesidades del equipo rojiblanco porque la realidad es que se han quedado cortos en cuanto a las contrataciones de jugadores que puedan marcar la diferencia.

Demetrio Madero, el defensor y campeón con el Rebaño Sagrado en 1997 en aquella Final épica frente a Cruz Azul, aseguró que los equipos como Rayados, Monterrey y América son el fiel reflejo de lo que representar estar detrás de empresas sólidas que pueden aportar un poderío económico para fortalecer sus respectivas plantillas.

“Lo ideal es que Chivas pudiera competir en cuanto poder económico con los del norte, con el América y con Cruz Azul, que pudiera competir en ese nivel. Quizá el mayor problema es no tener el respaldo de una empresa como lo tiene Tigres con Cemex o Monterrey con Femsa o el América con Televisa. Y Chivas no tiene ese respaldo, no tengo los números, pero me parece que Omnilife no es ni cerca del poder adquisitivo de estas empresas”.

“Quizá más bien Amaury tendría que buscar un socio que pudiera invertir una buena cantidad de dinero en el equipo y que nos les pasara. ¿Cuánto cuesta Jordi Cortizo? 10 millones de dólares, pues ahí van, como lo hacen los del norte. Y eso es lo que le ha pesado más a Guadalajara, el no tener el nivel económico que tienen los del norte y para poder competir con ellos tendrán que encontrar un socio que tenga esa lana. Da la impresión que quizá Chivas no cuenta con esos capitales para reforzarse de esa manera pero no le va a quedar de otra a Amaury que buscar a alguien que quiera invertir en esas cantidades”, explicó en entrevista exclusiva con Rebaño Pasión.

Demetrio Madero fue campeón con Chivas en 1987. FOTO: IMAGO

Demetrio Madero reconoce malestar por los títulos de América y Atlas

El entrenador y analista en Radiorama Jalisco señaló que Guadalajara requiere de jugadores que marquen la diferencia para ayudarle a Roberto Alvarado de tres cuartos de cancha hacia el frente y las opciones eran Jordi Cortizo y Sebastián Córdova, pero hasta el momento la dirigencia no ha logrado fichar a futbolistas de tal calibre. Esto ante la urgencia de los rojiblancos por pelear por el campeonato.

“Si se siente entre la afición que hay una urgencia por el título, primero el bicampeonato del Atlas y ahora el del América sí pega a uno como aficionado, por otro lado el tema de las contrataciones”.

Madero ahora es analista. (Foto: Jaime Lopez/JAM MEDIA)

“De repetente para Guadalajara es tan fácil poder contratar, si en este momento analizamos qué le hace falta, un socio a Roberto Alvarado que pueda generar futbol a Chivas y en esas posiciones hay pocas opciones, estamos hablando de Jordi Cortizo, Marcel Ruiz de Sebastián Córdova y eso que aparentemente Guadalajara intentó con Jordi Cortizo y Monterrey no lo queremos vender”, explicó Demetrio Madero.