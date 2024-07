El Club Guadalajara es el equipo más importante del futbol mexicano por mucho que no atraviesen un buen momento en cuento a resultados, por ello es indispensable que tengan entrenadores capaces de hacer la diferencia desde el banquillo y eso no se otorga a exjugadores nada más por el simple hecho de haber marcado una época dentro de la cancha.

Aunque para muchos aficionados no resulta descabellado que en algún momento algunos de los históricos de Chivas reciban la oportunidad de sentarse en el banquillo, Demetrio Madero señaló que desde la directiva comandada por Amaury Vergara no se pueden dar esos lujos, ya que se requieren de estrategas bien capacitados que se ganen la oportunidad.

El defensor campeón con el Rebaño Sagrado en la campaña 1986-1987, aseguró que muchos futbolistas que le dieron todo a la institución como jugadores, no han tenido fortuna como directores técnicos, por lo cual se requieren de varios aspectos que son determinantes a la hora de ser los elegidos.

“Hay muchos factores ahí, yo lo he platicado con Alberto Guerra porque nos vemos muy seguido, pero Alberto Guerra ya está retirado. A cada quien le llega su momento, independientemente de haber sido jugadores de Chivas, yo creo que primero uno debe estar bien preparado, no por puro amor a la camiseta vas a poder dirigir al equipo o no por mucha identidad vas a poder dirigir a Chivas, en algún momento recibió la oportunidad Ramoncito Morales y no pudo, Alberto Coyote tuvo ahí interinatos y tampoco, entonces, yo también tuve algunos interinatos y no pudimos quedarnos”, comentó Demetrio Madero en entrevista exclusiva con Rebaño Pasión.

Demetrio Madero ya dirigió a Chivas en 1993. Foto: IMAGO

Demetrio Madero elogia la carrera de Chepo de la Torre en Chivas

En este sentido, Madero reveló parte de lo que ha conversado con otros exjugadores de Guadalajara como Joel Tiburón Sánchez sobre lo que se necesita para recibir una oportunidad en el banquillo de los tapatíos y puso como ejemplo a José Manuel de la Torre, el único que ha sido campeón como jugador y como técnico del equipo de sus amores.

Chepo fue campeón con Chivas como DT y jugador.. (Foto: Alfredo Lopez/JAM MEDIA)

“Yo le decía al Tibu, tienes que continuar tu carrera, pero deberías buscar una oportunidad en otro equipo primero para que te muestres y te ganes la oportunidad de dirigir a Chivas. Yo recuerdo que Juan Reynoso fue e hizo una gran temporada ej Puebla y luego e ganó el derecho de ir a Cruz Azul. Yo creo que depende mucho de que uno pueda ir a demostrar en otro lado para que la directiva vea para si tiene uno la capacidad, porque estarle dando oportunidad a alguien nada más porque tuvimos la identidad chiva pues tampoco pueden hacer eso”.

“A mí esa parte me queda muy clara, incluso yo hasta el mismo aficionado en un momento dado, imagínate que ponen a cualquiera de nosotros y le vaya muy mal te aseguro que llegaría el momento en que el mismo aficionado diría ‘fuera Demetrio, fuera el Tibu’, yo creo que uno tiene que prepararse, ir y demostrar en otro lado, como lo hizo el Chepo, es de los pocos que lo ha demostrado de esa manera, igual Benjamín (Galindo), Quirarte (Fernando) fue campeón en Santos y recibió la oportunidad en Chivas y luego Benjamín fue campeón en Santos y recibió la oportunidad en Chivas, pero ese es el camino”, concluyó Demetrio Madero.