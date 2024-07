No es lo mismo que Cade Cowell: La razón por la Santiago Giménez no puede jugar en Chivas

La llegada de Cade Cowell a las Chivas de Guadalajara generó mucha controversia por llegar desde Estados Unidos y sin hablar español, pero la realidad es que el atacante tiene todas las raíces mexicanas para ganarse su lugar en el equipo más importante del país, caso contrario a lo que sucede con Santiago Giménez.

Aunque parece una ironía que Cade Cowell juegue con la Selección de Estados Unidos y pueda militar en el Rebaño Sagrado, mientras que el Chaquito ha vestido la camiseta de la Selección Mexican, pero no puede portar la rojiblanca por lo que se ha estipulado en los estatutos y el reglamento de la Federación Mexicana de Futbol.

Y es que Cowell nació en California, su padre es estadounidense, pero su madre es mexicana, lo cual le permite al delantero de 20 años contar con doble nacionalidad y a su vez jugar absolutamente como mexicano en las Chivas, caso contrario al de Giménez, quien nació en Argentina. Su padre Christian Giménez es argentino, aunque sea naturalizado mexicano, pero no existe ningún vinculo de nacimiento para ser decir que el atacante del Feyenoord puede actuar con el conjunto tapatío.

¿Por qué Santi Giménez no puede jugar en Chivas?

Santiago Giménez nació el 18 de abril del 2001 en Buenos Aires, Argentina mientras su padre jugaba con Boca Juniors, llegó a México a los tres años y a partir de ese momento toda su vida la pasó en suelo azteca hasta que emigró a Holanda con el Feyenoord, fue campeón con Cruz Azul en el 2021 y ha jugado con el Tricolor Copa América y Copa de Oro.

Cade Cowell pasa por un buen momento con Chivs. Foto: IMAGO

Sin embargo, por reglamento no puede ser considerado mexicano por nacimiento, así como ninguna de sus generaciones, por tal motivo Guadalajara tendría que cambiar sus estatutos para poder ficharlo, pese a que versiones indicaron que hace unos meses lo tuvieron en la mira pero no se llegó a ningún arregló.

“Con el objeto de promover el desarrollo deportivo del futbol mexicano, del mínimo de 18 jugadores que alinea un club, al menos 10, deben cumplir con la condición de haber nacido en los Estados Unidos Mexicanos o tener padre o madre mexicanos y al momento del registro, el jugador cuente con pasaporte y acta de nacimiento expedidos por las autoridades mexicanas. En caso de situaciones adicionales a las estipuladas anteriormente, como lo son casos de naturalización del jugador o de los padres, esta será analizadas por la Liga MX para determinar el estatus del registro del jugador”, es lo que explica el reglamento en su artículo 26 y que aclara cualquier duda sobre la nacionalidad de Cade Cowell para jugar en el Rebaño.