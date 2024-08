Chivas se prepara para volver a levantar cabeza cuando enfrente a Tigres por la jornada cinco del Apertura 2024 tras quedar rápidamente eliminado en la Leagues Cup. En medio de esto Wacho Jiménez vuelve a ser noticia luego de despreciar al Rebaño Sagrado al afirmar que hoy en Puebla volvió a disfrutar del futbol y a ser feliz.

No hay dudas de que el paso del Miguel Jiménez por el Rebaño Sagrado dejó más sin sabores que alegrías. La gota que rebalsó la paciencia de la afición fue la falta de seguridad en partidos importantes como en la final contra Tigres.

Debido a esto, el Guadalajara decidió no renovar su contrato, por lo que llegó a Puebla para el Apertura 2024. Ya con el jersey de la Franja el guardameta despreció al Rebaño Sagrado al marcar que hoy es feliz.

Miguel Jiménez desprecia a Chivas. (Foto: Imago7)

“Creeme que no cambia nada. A lo mejor la afición llega a los estadios y Chivas va a llenar los estadios. Llega a todos. Ahora que estoy en Puebla creeme que volví a soy el jugador más feliz, volví a disfrutar del futbol, estoy agradecido con la institución por estar en sus filas y para mí Puebla es el equipo más grande”, expresó en diálogos con Claro Sports.

Wacho Jiménez carga contra la directiva de Chivas

Por otro lado, en el día de ayer, el portero de Puebla rompió el silencio y afirmó que le molestó mucho la manera en la que se fue de Chivas. En diálogos con Porteros TV, explicó que la pasó mal y que le molestó que la directiva no se hubieran acercado para decirle cómo era su situación y que no iba a seguir en el equipo.

“El último semestre tal cual no tuve participación en nada. El último partido que salí a banca fue en Concachampions en Canadá. Para lo demás no me tomaron en cuenta porque tenían problemas en el contrato y al final de cuentas me hicieron a un lado. No me gustaron las formas nunca tuvieron el acercamiento de acercarse y decirme tu situación está así y así y no te vamos a renovar”, recordó.

Y agregó: “Sabía lo de mi contrato y mi representante me lo dijo, pero como canterano de Chivas me hubiera gustado que se acercaran a y que te digan las cosas como son. No se me acercaron y no se me dijo nada, fue una cosa que molesto, pero ya esta hermano. Ya pasó”.