Las Chivas de Guadalajara tienen en Miguel Jiménez a un portero que las ha pasado todas con la playera rojiblanca. El Wacho, a sus 33 años, disfruta de su madurez y del recorrido que ha hecho hasta poder ganarse la titularidad. Aunque su suplencia en Leagues Cup también puede ser una advertencia.

Por lo pronto, Miguel Jiménez habló con Mediotiempo y dejó claro que trabajará para seguir siendo titular: “Así lo dijo una vez (Carlos) Salcido, que cuando le dieron la playera nadie se la iba a quitar y yo también lo veo así. Me costó muchísimo estar acá, me costó muchísimo ganarme mi lugar, ahora que estoy acá trato de pelear todos los días, porque sé también que no tengo mi lugar asegurado, que no tengo que conformarme”, expresó.

El Wacho habló sobre sus tatuajes, los cuales le permiten recordan siempre sus raíces. “Traigo la palabra ‘perseverancia’, es algo que me ha mantenido siempre en lo que he querido lograr, como bien lo dices, he quedado campeón aquí en Chivas. He salido a préstamo, me ha tocado estar de portero titular, me ha tocado estar de suplente, de repente hasta ser tercer portero. He estado en todos los lados, en todos los puestos que puede estar un portero. Al final de cuentas, sabía perfectamente que la oportunidad iba a llegar”, afirmó el guardameta.

Miguel Jiménez comenzó el Apertura 2023 como titular (Imago7)

Por llevar tantos años en la institución, Jiménez también sabe que de pronto las críticas apuntan a él: “Sí, sí he notado que de repente algo se eleva un poquito más cuando es de mi parte, pero te digo, estoy acostumbrado a las críticas, sé dónde estoy parado, sé que la portería del Rebaño siempre ha sido muy criticada, es mi segundo torneo como como portero titular, ya he jugado una Final, así que estoy tranquilo. Sé que me ha costado muchísimo estar acá, que habrá gente que de repente va a tirarte piedras”, reflexionó el Wacho.

Competencia por la portería de Chivas

Miguel Jiménez fue suplente en Leagues Cup y aunque lo aceptó, sabe que la competencia por la portería está abierta: “Me ha costado muchísimo este lugar y ahora que estoy acá trato de pelear todos los días, porque nadie tiene su lugar asegurado, vienen apretando muy fuerte lo que es Oscar, lo que es Rangel, lo que es Lalo. Creo que hay porteros de buena calidad, así que no tenemos que aflojar para nada”.