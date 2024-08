Destapan que Cade Cowell no solo sería buscado por dos gigantes de Europa, sino que además el Guadalajara tiene un plan de negocio con él. Conoce lo que podría ganar Chivas con su venta.

Chivas se encuentra en una mini temporada luego de que haya quedado eliminado de la Leagues Cup 2024. Sin embargo, reportan que la directiva rojiblanca pretende venderlo al futbol europeo por lo que repasamos cuánto podría llegar a ganar si logra concretar la operación.

El Rebaño Sagrado no dio las mejores noticias en este mercado de pases luego de que hayan llegado tres jugadores de segundo nivel. Fidel Barajas, Omar Govea y Daniel Aguirre no son utilizados por Fernando Gago.

Quien si es utilizado y se nota su ausencia con el correr de los partidos es Cade Cowell, quien tiró de un carro muy pesado en la Leagues Cup. Debido a esto, reportan que el futbolista sería pretendido por dos gigantes de Europa.

“Cowell tiene ofertas de Europa. Me dicen que es del Bayern Munich y el Milán de Italia”, expresó Jesús Hernández la semana pasada. Y aclaró: “Chivas no tiene conocimiento de ofertas reales. Al Club no ha llegado ningún documento preguntando por Cowell”.

Cowell sería buscado por dos gigantes de Europa.

A pesar de esto, es claro que el plan de Chivas es venderlo de la mejor manera posible a Cade Cowell. Jesús Bernal reportó en su canal de YouTube que el plan del Rebaño Sagrado era comprarlo a bajo costo, cuatro millones de dólares, darle rodaje en Guadalajara y luego venderlo por más dinero. La misma intención tienen con todas las jóvenes promesas que han fichado en el último tiempo. Es decir, invertir poco, elevar su cotización con juegos en el primer equipo y venderlos ni bien aparezca una gran oferta.

¿Cuánto pretende ganar Chivas con la venta de Cade Cowell?

Una de las grandes preguntas que surgen cuando aparecen estos rumores es cuánto dinero pretende ganar Chivas. En este caso, el Guadalajara a priori buscaría recuperar el dinero: cuatro millones de dólares.

A su vez, Transfermarkt informó que este es el actual valor de Cade Cowell en el mercado, por lo que no sería extraño buscaría mucho duplicar o triplicar esa suma. Cabe aclarar que de momento no surgió ningún tipo de información oficial sobre la suma busca llegar la directiva rojiblanca.