Chivas alista detalles de cara al Clausura 2024 luego de una pretemporada en la que no llegaron todos los refuerzos que se negocian en estos momentos. Por otro lado, en medio de las negociaciones, Amaury Vergara habló sobre la posibilidad de que el Guadalajara fiche a naturalizados.

A lo largo de los últimos años el Rebaño Sagrado tuvo serios problemas para poder cerrar la llegada de importantes jugadores a Verde Valle. Los dos grandes problemas que tuvo fueron en relación al dinero que le exigían por un jugador y la falta de desarrollo de la cantera Rojiblanca.

Por otro lado, ante la inminente llegada de Cade Cowell a Chivas, surgieron varias críticas respecto a los naturalizados que no pueden ser fichados por el Guadalajara. Ante esto, Amaury Vergara realizó una tajante respuesta sobre la posibilidad de que el Rebaño Sagrado contrate a jugadores que no sean mexicanos.

“Nunca, por lo menos en mi gestión (porque) no sé lo que pasará en el futuro, solo lo que me toca, no vamos a tener naturalizados en Chivas. Nosotros, en nuestros estatutos, nos guiamos por lo que es considerado por la constitución como mexicanos, ya sean nacidos o hijos de nacidos en México”, expresó el dueño del Rebaño Sagrado, según lo informado por Marca.

Amaury Vergara habló de la posibilidad de fichar jugadores naturalizados. (Foto: Imago7)

Cabe destacar que hasta no hace tanto Chivas solo jugaba con jugadores que hayan nacido en el territorio mexicano. Con el correr de los años esta regla se flexibilizó ya que comenzaron a utilizar jugadores que nacieron en otros países, pero con padres mexicanos como el caso de Isaac Brizuela, Santiago Ormeño y Miguel Ponce. Este no podría ser el caso de Rogelio Funes Mori, Santiago Giménez o Julián Quiñones.

Chivas se ilusiona con Chicharito Hernández

Por otro lado, Chicharito Hernández comentó que su objetivo es llegar en este mercado de pases a Chivas. A su vez, el agente del mexicano se ilusionó a todo el Guadalajara ya que publicó una foto en la que estaría viajando hacia México. Es por esto que está al caer el anuncio oficial del regreso del hijo pródigo.

Encuesta ¿Crees es que Chivas debe mantener su tradición de solo jugadores mexicanos? ¿Crees es que Chivas debe mantener su tradición de solo jugadores mexicanos? Sí No YA VOTARON 8 PERSONAS

¿Contra quién debuta Chivas en el Clausura 2024?

Como se sabe, Chivas vuelve a ver acción en la Liga MX con la presencia de Fernando Gago como timonel Rojiblanco. Por otro lado, el debut en el Clausura 2024 será contra Santos Laguna por la jornada a las 19:10 del Centro de México en el Estadio Akron.