Las Chivas de Guadalajara no han podido empezar la campaña del Torneo Clausura 2025 como se esperaba, ya que desde la Jornada 1 no han podido sumar de a tres puntos, cuando vencieron a Santos Laguna por la mínima diferencia, pero más allá de ese aspecto, el funcionamiento colectivo ha sido muy irregular en todos los sectores de la cancha.

El Rebaño Sagrado volvió a perder la noche del martes en un duelo correspondiente a la Fecha 4 cuando visitaron a León en la cancha del Nou Camp, generando una serie de fuertes cuestionamientos para el estratega Óscar García, quien dicho sea de paso, se fue expulsado por intentar darle una patada a James Rodríguez.

La única esperanza para Óscar García

Las Chivas apenas suman dos refuerzos en la cancha para este Clausura 2025, Miguel Tapias y Luis Romo, ya que Alan Pulido no ha podido debutar en la campaña debido a que tiene problemas físicos en la rodilla izquierda y no lo han querido arriesgar, por lo tanto las contrataciones no han aparecido en su totalidad.

El técnico español va por su reivindicación. Foto: Imago7/ Hugo Ramírez

Aunado a ello, al menos dos futbolistas titulares tampoco han tenido la oportunidad de jugar para García Junyent, pues Alan Mozo sigue en recuperación de una hernia inguinal que lo afectó desde el final de la temporada pasada, mientras que Víctor Guzmán se encuentra en rehabilitación de una fractura del quinto metatarso.

Además, los juveniles Miguel García y Daniel Flores tuvieron lesiones musculares, en tanto que Leonardo Sepúlveda sufrió un problema en el tobillo que requirió de operación y tampoco sería tomado en cuenta las siguientes semanas y Luis Olivas se encuentra recuperándose de una ruptura de ligamento de rodilla y se espera su regreso entre abril y mayo.

Por lo tanto, el estratega de Guadalajara cuenta con muchos problemas y pocas soluciones en la banca, pues hay otros elementos como Javier Hernández que son propensos a lesionarse en cualquier momento, mientras que Ricardo Marín se fue prestado a Puebla. La urgencia de Guadalajara es volver a la senda del triunfo y que el técnico español encuentre su 11 titular lo antes posible.