Chivas tuvo un espectacular arranque del Apertura 2023 con un impresionante y sufrido triunfo contra el León en la cancha del Nou Camp; sin embargo, la afición rojiblanca está ansiosa por poder observar el debut de su refuerzo estrella, Erick Gutiérrez, con el conjunto tapatío, situación que deberá esperar.

El entrenador del Guadalajara, Veljko Paunovic reveló que hay un par de aspectos que le impiden al Guti tener sus primeros minutos como elemento del Rebaño y uno es obviamente el aspecto físico debido a su receso vacacional que recibió tras concluir su temporada con el PSV, pero el otro se trataría un tema de documentos que le han impedido ser registrado ante la Liga Mx.

“Que hay que considerar, el primero es el tema del transfer que todavía no ha llegado, todavía no sabemos. Para este partido Erick no va a estar, principalmente por eso y esperemos que esté para el próximo partido del jueves. Eso ya depende del tema administrativo.

“El segundo asunto es su estado físico, ha estado mucho tiempo alejado de su respectivo equipo y si no está en su mejor forma física, pero estamos trabajando con él a diario para que cuanto antes esté en condiciones físicas aceptables para poder responder a las demandas del juego y al nivel que va a encontrarse aquí con equipos que ya van avanzados en ese aspecto”, explicó Pauno en conferencia de prensa.

¿Cuándo se jugará el partido entre Chivas y Atlético de San Luis?

El Guadalajara tendrá una semana corta de trabajo debido a que volverán a la actividad el próximo sábado 8 de julio en donde harán su presentación en el Estadio Akron en este Apertura 2023 cuando reciban al Atlético de San Luis en punto de las 18 horas, tiempo del centro de México.