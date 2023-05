El 8 de mayo es un día de fiesta para todo el futbol mexicano debido a que el Club Deportivo Guadalajara cumple un año más de existencia; sin embargo, en el interior del Rebaño existe una peculiar coincidencia con Fernando Beltrán, quien celebra su cumpleaños el mismo día, situación que hace sentir al Nene sumamente conectado con el conjunto rojiblanco.

En este 2023, el canterano del chiverío ha cumplido 25 años de edad, mientras que Chivas cumplió 117 años desde su fundación, por lo que el capitalino está orgulloso de pertenecer a los rojiblancos y poder presumir esa peculiaridad, la cual considera que no es normal.

“Siempre se lo digo a mi familia, la coincidencia que tengo con Chivas no es normal, no le pasa a cualquiera. Que el club me haya dado la oportunidad de cumplir mi sueño, de traerme al mejor club de México, representar a Chivas, jugar con puros mexicanos, creo que es importante para mí y trato de disfrutarla mucho”, declaró a Telemundo.

Fernando Beltrán es una de las joyas que se logró consolidar tras la gestión de Matías Almeyda, ya que debutó unos meses después del título del Clausura 2017, por lo que poco a poco se ha ido consolidando en el futbol mexicano.

¿Cuándo se jugarán los partidos entre Chivas y Atlas de los Cuartos de Final del Clausura 2023?

Con la conclusión de la etapa del Repechaje quedaron definidos los cruces de los Cuartos de Final, en donde el primer episodio del Clásico Tapatío será en el Estadio Jalisco el próximo jueves a las 19 horas, mientras que la Vuelta en el Estadio Akron será el domingo 14 de mayo en punto de las 19:05 horas.