Con la pretemporada en Cancún llegando a su fin y dos amistosos por la Copa de la Paz en el horizonte, las Chivas de Guadalajara se preparan para el Apertura 2024 de la Liga MX. La expectativa es alta y la presión se siente también en las oficinas del club, pues los aficionados quieren un título rojiblanco.

Mientras los fanáticos exigen por nuevas incorporaciones, la búsqueda de refuerzos se ha convertido en una tarea cada vez más complicada. De momento sólo han llegado Omar Govea y Daniel Aguirre, de los cuales se duda acerca de su calidad.

En ese sentido, en su última columna para Mediotiempo, el periodista Miguel Ángel Arizpe reveló información preocupante, pues nada asegura que lleguen más fichajes a Verde Valle.

A lo largo de su artículo, Arizpe resalta que “en todo México siempre hay Chivahermano”, pero que lo que no hay es refuerzos de primer nivel. Este aspecto preocupa a la afición y según las fuentes del periodistas, no hay negociaciones avanzadas ni grandes apuntados, como sí los había en mercados anteriores.

¿Hay molestia en Chivas por los refuerzos?

Según Arizpe, la molestia no sólo está en la afición, sino también en la propia plantilla. “Lo que dicen (eno menos de cinco jugadores Chivas) es que no les está gustando que lo que ha llegado no sea mejor de lo que ya tenemos”, aseguró.

Incluso, Fernando Gago tampoco estaría conforme: “Va a hacer como que no pasa nada, pero obviamente lo tiene inquieto el hecho de que no va a tener ya no digamos dos, sino ningún jugador que haga diferencia con respecto al torneo pasado”, agregó Arizpe.

¿Jordi Cortizo, una luz de esperanza?

Jordi Cortizo podría ser el tercer refuerzo de Chivas (Imago7)

En su columna, Arizpe detalla que hasta el viernes 14 de junio, no había ningún futbolista que estuviera cerca de llegar a Chivas. Sin embargo, en las últimas horas aparecieron diversas fuertes para dar esperanza con el posible fichaje de Jordi Cortizo, quien ya habría dado el visto bueno para vestirse de rojiblanco, por lo que ahora faltaría convencer a la directiva de Monterrey con una importante oferta económica.