La rápida eliminación de las Chivas de Guadalajara en la Leagues Cup ha hecho que ahora los aficionados tengan que esperar varios días para volver a ver a su equipo en acción. La directiva rojiblanca trabaja con el objetivo de adelantar alguno de los compromisos correspondientes al Apertura 2024, pero de momento no hay mayores novedades.

El Rebaño Sagrado mantiene por ahora su fecha de regreso para el sábado 24 de agosto, cuando debería visitar a los Tigres UANL de Veljko Paunovic. Asimismo, la directiva tiene un gran objetivo más allá de lo deportivo, y un histórico como Claudio Suárez analizó lo que va del ciclo de Fernando Gago.

León no jugará ante Chivas este fin de semana

Chivas no podrá enfrentar a León antes de tiempo (Imago7)

La Fiera, también eliminado de la Leagues Cup, era una de las alternativas que tenía Chivas para adelantar su regreso a la Liga MX. Sin embargo, finalmente León se enfrentará contra Santos Laguna, quien también quedó afuera de la competición, pues dicho duelo era el que le correspondía según el órden del calendario. Mientras tanto, en Verde Valle siguen manejando otras opciones como San Luis, Puebla y Pachuca.

El gran objetivo de la directiva

¿Será Chiquete Orozco la próxima venta del Rebaño? (Imago7)

Aunque la afición rojiblanca quiere ver a Chivas campeón, la falta de inversión preocupa y aleja al Rebaño de sus principales competidores. Esta postura puede entenderse en el reciente reporte de Jesús Bernal, quien aseguró: “El nuevo objetivo de Chivas no es ser campeón, es vender jugadores. formar y vender futbolistas. El futbol es un negocio y para sostenerlo hay que hacerlo rentable. Nadie va a regalar su dinero. Chivas no funciona así”, aseguró el comunicador.

Claudio Suárez opina sobre Fernando Gago

Claudio Suárez durante un partido de Leyendas de Chivas (IMAGO 7)

El Emperador, campeón con el Rebaño en 1997, opinó sobre las cualidades de Fernando Gago, a quien respeta pese a no coincidir con su reciente conferencia de prensa negando el fracaso en Leagues Cup: “A mí se me hace un estupendo entrenador, pero no coincido con sus declaraciones. Es la segunda ocasión que les pasa lo mismo, es duro la palabra fracaso. Para un equipo como Chivas, los chivahermanos, todos están esperanzados que vuelvan a tomar el nivel de estar peleando títulos. Jugué ahí, quiero mucho a las Chivas, y hay que decir que a este equipo le hace falta jugadores de más peso”, manifestó Claudio Suárez.