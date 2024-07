Noticias de Chivas HOY 12 de julio: Convocatoria vs. Tijuana, Isaac Brizuela y Jesús Sánchez

Las Chivas de Guadalajara comenzaron el Apertura 2024 con una igualdad sin goles ante Toluca. Ahora, el Rebaño Sagrado buscará su primera victoria este viernes, cuando visite a los Xolos de Tijuana por la Jornada 2. Se espera que el entrenador Fernando Gago realice una o dos modificaciones.

En el Estadio Akron, el conjunto tapatío no pudo ante los Diablos Rojos. Hubo claros fallos de Chicharito Hernández, quien ahora podría ser uno de los “sacrificados”, tanto por su falta de acierto de cara a portería como de una cuestión física. Además: ¿se van dos históricos?

La convocatoria para enfrentar a Tijuana

El Rebaño Sagrado oficializó la lista de convocados para visitar este viernes a los Xolos. En la misma no hay casi sorpresas, pues son los mismos nombres que integraron la nómina para el debut. La ausencia destacada es la de Isaac Brizuela, quien al parecer no entra en planes para este semestre, pues en el último partido no fue a la banca tras ser convocado. Además, tampoco aparecen Jesús Sánchez, Luis Olivas ni Yael Padilla, quien trabajó esta semana con la Selección Mexicana Sub-20.

Chicharito finalmente si viajó a Tijuana

Chicharito podría volver a ser titular ante Tijuana (Imago7)

De cara a este encuentro, una de las dudas pasaba por la presencia de Chicharito. Finalmente el delantero está convocado, pero se creyó que podían resguardarlo por el tipo de césped del Estadio Caliente. “Va de titular. Lo que sí me dijeron hoy: ‘no te aseguro que juegue más de 45 minutos. Seguramente habrá una prueba, si por algo se cambia y que no arranque Javier, como está proyectado, es que quizás hizo una prueba, vieron la cancha y dijeron ‘no hay que darle para adelante”, informó el periodista de TV Azteca, Alejandro Ramírez, quien además agregó que el preparador físico tendrá la última palabra a la hora de evaluar cualquier riesgo de lesión.

The Last Dance para Cone Brizuela y Chapo Sánchez

Cone y Chapo han pasado por varios momentos juntos en Chivas (Imago7)

Ya son muchos los aficionados que han expresado su malestar por la continuidad en la plantilla de dos jugadores veteranos como Isaac Brizuela y Jesús Sánchez. Pues bien, el periodista Érick López aseguró que ambos están disputando su último torneo con el Rebaño Sagrado, ya que finalizan contrato en diciembre y ya casi no son tenidos en cuenta por Fernando Gago.