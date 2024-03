Chivas se prepara para una de las semanas más complicadas bajo la gestión de Fernando Gago debido a que enfrentará en dos ocasiones a América. Se sabe muy bien que la forma en la que el Guadalajara salga de esos encuentros podrá encaminar su futuro en el Rebaño Sagrado.

En medio de esto, el entrenador argentino confirmó a los convocados para la vuelta por los Octavos de Final de la Concachampions, mientras se habla de la posible fecha de su salida y el motivo por el que no se iría post Clásicos Nacionales. A su vez, se confirmó lo que todos pensaban de Chicharito Hernández y su rendimiento.

Los convocados de Chivas para la Concachampions

Luego de la dura derrota ante León por la jornada 11 del Clausura 2024 el Guadalajara busca lograr una épica remontada. Es por esto que Fernando Gago decidió realizar una convocatoria en la que se mezcla la experiencia y la juventud. ¿Sirve para salir airoso de un 3-0 abajo? Da la sensación que no.

Se confirmó lo que muchos pensaban de Chicharito Hernández

Chicharito Hernández no tuvo un buen inicio de campeonato. (Foto: imago7)

En medio de la seguidilla de Clásico Nacionales se da el regreso de Chicharito Hernández, quien aún no puede jugar los 90 minutos. Esto termina de confirmar que su regreso no iba marcar la diferencia ya que no pudo dotar al equipo de goles importantes como ante Pumas, León y América.

¿Por qué no se iría Fernando Gago post Clásico Nacionales?

Luego de la derrota ante América por Concachampions, la continuidad de Fernando Gago fue puesta en duda su continuidad. Sin embargo, afirman que la directiva no tiene pensado despedirlo ya que tendría que pagar varios millones por rescindir el contrato antes de término.

¿Cuándo se iría Fernando Gago de Chivas?

A pesar de que muchos afirman que Chivas mantendrá a Fernando Gago en su puesto, reportes indican que el entrenador argentino tiene fecha de salida. Según lo informado por Ricardo Duran, esto se daría post Clausura 2024. “Y aunque perdiera los dos Clásicos, que se muriera de algo el Guadalajara, seguiría Fernando Gago. Le darían todo el campeonato para que demostrara en las fechas que le restan y durante todas las jornadas, ver cuáles de los objetivos se obtuvieron. Cuáles sí y cuáles no”, señaló en su canal de YouTube.