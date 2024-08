El Guadalajara se prepara para volver a tener acción en la Liga MX tras haber sido rápidamente eliminado de la Leagues Cup. A su vez, se dio a conocer que Chivas no tendrá juego amistoso luego de que se confirmara que no adelantará su juego por el Apertura 2024.

En medio de todo esto se dio a conocer que Óscar Whalley está cansado y se iría a del Rebaño Sagrado, mientras que Jesús Gallardo explicó por qué no llegó a Verde Valle. A su vez, se dio a conocer cuál fue el error en estos momentos con Chicharito Hernández.

Óscar Whalley quiere irse de Chivas

Chivas mantiene su preparación en Verde Valle luego de quedar eliminado rápidamente en la Leagues Cup 2024. En medio de esto se dio a conocer que Óscar Whalley se cansó de esperar su oportunidad para ser titular y tendría todo acordado para irse del Rebaño Sagrado para llegar a Toluca.

El error de Chivas con Chicharito Hernández

Uno de los grandes ausentes a lo largo de todo este 2024 en Chivas es sin duda Chicharito Hernández. Por otro lado, uno de los grandes errores que tuvo el Guadalajara con el ídolo rojiblanco es haber adelantado el proceso de recuperación de su lesión.

Jesús Gallardo explicó por qué no llegó a Chivas

Uno de los jugadores buscados por el Rebaño Sagrado para el Apertura 2024 de la Liga MX era Jesús Gallardo. A más de un mes de no darse esta contratación, el defensa explicó que no llegó a Chivas porque la directiva no se preocupó para cerrar su llegada.

Chiquete Órozco tiene fecha para volver a jugar en Chivas

Una de las duras bajas que tuvo el Rebaño Sagrado por lesión es sin duda Jesús Orozco quien terminó lesionado ante Mazatlán. Por otro lado, en el día de ayer se dio a conocer que el defensa está cada vez más cerca de volver luego de haber trotado.