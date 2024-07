Las Chivas de Guadalajara no tuvieron el comienzo que esperaban en el Apertura 2024 de la Liga MX. Con un empate sin goles ante Toluca y una derrota por 4-2 ante Tijuana, el Rebaño Sagrado sabe que debe mejorar lo antes posible para no quedar lejos de los puestos protagónicos.

La caída frente a los Xolos dejó mucha tela para cortar, ya que además de muchos goles hubo también varias polémicas, pues se anularon dos goles a Chicharito Hernández. Asimismo, hubo varios jugadores que rindieron por debajo de lo esperado.

Chicharito Hernández le dejó un mensaje al arbitraje

Chicharito tuvo dos goles anulados ante Tijuana (Imago7)

En su última publicación en redes, Chicharito Hernández no quiso entrar en polémicas pero sí se refirió de manera indirecta a las polémicas arbitrales. “Más allá que hubieron muchas circunstancias ajenas a nosotros que afectaron el partido, seguiremos mejorando para poder conseguir nuestra primera victoria en este torneo. ¡Gran esfuerzo de todo el equipo! ¡Gracias por el apoyo chivahermanos!”, escribió el experimentado delantero rojiblanco.

El descargo de Chiquete Orozco

Chiquete no estuvo bien ante Xolos (Imago7)

Sorpresivamente, Chiquete Orozco fue uno de los puntos bajos en la caída ante los Xolos. El joven zaguero suele ser de los más destacados pero esta vez no tuvo un buen partido y la afición se lo hizo notar. “He leído sus mensajes. Soy un jugador que prefiere hablar en la cancha y sé que no fue mi mejor cierre de partido, pero no es un tema de distracción, para eso tengo a la gente correcta a mi alrededor y el respaldo de una directiva que se encarga del resto”, se defendió el canterano rojiblanco que es seguido desde Europa.

Cone Brizuela no se mueve de Chivas

Cone Brizuela quiere quedarse con Chivas. (Imago7)

En las últimas horas se especuló con la posibilidad de que Isaac Brizuela se marchara al Puebla. No obstante, la intención del propio Cone es la de cumplir su contrato con el Rebaño, el cual termina en diciembre. El experimentado extremo viene perdiendo protagonismo dentro de la plantilla comandada por Fernando Gago.