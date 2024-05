Chivas se prepara para encarar una semana sumamente importante debido a que enfrenta a América por la ida de la Semifinal de la Liguilla del Clausura 2024 de la Liga MX. El equipo de Fernando Gago sabe que debe terminar con la portería en cero para avanzar a la Final de la Fiesta Grande del futbol nacional.

En medio de esto la noticias en el Guadalajara no paran debido a que José Juan Macías es pretendido por un grande de México, mientras que otros reportes afirman que podría emigrar nuevamente a Europa. A su vez, reportan que Carlos Cisneros se podría ir en el próximo mercado de pases.

Gigante de México quiere ya a José Juan Macías

Como se sabe, José Juan Macías no es tenido en cuenta por Fernando Gago, quien prefiere llegar a tres porteros en la convocatoria del Guadalajara. Ante esto informan que el atacante sería pretendido por Cruz Azul, según lo informado por Jesús Hernández en Diario Récord

Exgoleador de Chivas ve favorito a América

Yayo de la Torre no ve como favorito a Chivas ante América. (Foto: Imago7)

El próximo miércoles comienzan las Semifinales de la Liguilla de la Liga MX y para Yayo de la Torre Chivas no es favorito ante América. “A mi, este último partido no me gustó Guadalajara contra Toluca. Creo que ha sido el partido más flojo de esta buena racha que ha tenido y el América tiene una tendencia a la baja”, expresó. Ante esto le preguntaron: “Si tuvieras que poner una ficha ¿cuál avanza?“: “América“.

Desde Europa buscan a José Juan Macías

Por otro lado, no solo en México buscarían obtener la ficha de Jose Juan Macías, sino que además desde Europa. “En el tema de Torreón, hay la alternativa también de que puede ser uno: ir con Nacho Ambriz a Santos, que no sé que tanto pueda apremiar el sueldo del jugador y la otra que le ha propuesto Grupo Orlegi: ‘vente con nosotros, en Europa tenemos un equipo’. Es un proyecto ambicioso donde sería punta de lanza”, señaló Alejandro Ramírez en su canal de YouTube.

Fernando Gago no lo cuenta con él y Chivas lo dejaría ir

Otro jugador que parecía tener en cuenta Fernando Gago para el cierre del Clausura 2024 era Carlos Cisneros, quien con el correr de los partidos no fue tenido en cuenta por el argentino. Lleva 16 minutos de juego tras el regreso de su lesión y tiene una dura competencia con Pável Pérez, Cade Cowell, Isaac Brizuela y Roberto Alvarado. Es por esto que no sería extraño verlo salir en el próximo mercado de pases.