Chivas de Guadalajara llega inspirado al Clásico Nacional de la Semifinal del Torneo Clausura 2024 tras ocho partidos sin conocer la derrota. Los tapatíos se enfrentan al club América por cuarta y quinta ocasión en este semestre tras la Concachampions 2024. Eso parece ser insuficiente para convencer a un histórico rojiblanco. El exgoleador dio un golpe bajo a la afición del Rebaño Sagrado con su predicción de este emotivo Clásico de México en Liguilla.

La Liga MX confirmó las llaves de las semifinales, con toda la atención centrada en otra serie del Clásico Nacional en la Liguilla. Así, como ocurrió en el pasado Clausura 2023, deberán decidir a uno de los finalistas. Águilas y Chivas, llegan a esta instancia tras despachar a Pachuca y Toluca en los Cuartos de Final. Cruz Azul y Monterrey definirán a su contrincante por la corona del Clausura 2024.

La mesa del programa La Última Palabra, que transmite Fox Sports, analizó qué equipo llega en mejor momento a esta semifinal. América no pudo vencer en la serie a Pachuca, mientras que el Guadalajara llega con un invicto de ocho juegos y en siete conservando su arco imbatido. Todo eso parece no haber convencido al exgoleador rojiblanco: Eduardo de la Torre.

El Yayo de la Torre consideró que “a mi, este último partido no me gustó Guadalajara contra Toluca. Creo que ha sido el partido más flojo de esta buena racha que ha tenido y el América tiene una tendencia a la baja“. Por lo que le cuestionaron: “Si tuvieras que poner una ficha ¿cuál avanza?“: “América“, afirmó el exdelantero de las Chivas. Argumentó que “no porque llegue mejor, sino porque América tiene más recursos para pasar. El plantel de América es fuerte, aún estando a la baja (en su rendimiento)“. Un golpe bajo a la ilusión de los chivahermanos.

La elección de Carlos Hermosillo del Clásico Nacional

Carlos Hermosillo ve con ventaja al América. Esto, aunque no atraviesen su mejor momento figuras como: Julián Quiñones, Henry Martín o Álvaro Fidalgo, quienes podrían despertar ante el Rebaño Sagrado o ser claves en una eliminación azulcrema.

El exdelantero, con un pasantía por Guadalajara, reconoció en Fox Sports que “llegan en igualdad de circunstancias. Porque Chivas no pierde, América no ha recuperado su nivel, pero me voy a mantener en lo que he dicho. Un Clásico levanta muertos y es un buen momento para América“.

¿Qué opinó el Chaco Giménez?

El exgoleador de Cruz Azul y padre de Santiago Giménez también analizó esta emotiva llave de la semifinal del Clausura 2024. El argentino reconoció que de cara a este Clásico Nacional: “América en el primer tiempo de ayer (sábado) contra Pachuca me gustó. Pero, Chivas tuvo un cierre perfecto y en lo futbolístico llegan parejos, pero me quedo con Chivas. Muy parejos, pero si me tengo que decidir por uno, Chivas“. Sorprendió a muchos con su predicción, Christian Gimenez.