Las Chivas de Guadalajara obtuvieron el resultado que tanto esperaban después del Clásico Nacional frente al América, donde vencieron a León 2-0 en un compromiso por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2024 que se celebró en la cancha del Estadio Akron en medio de una estupenda asistencia.

Una de las buenas noticias fue el regreso de Javier Hernández a la cancha después de dos meses sin jugar, ya que su último partido fue el 20 de julio cuando se midieron a Mazatlán, a partir de ese momento se perdió varios encuentros tanto de la Liga MX como de la Leagues Cup, certamen al que tampoco pudo asistir.

Fernando Gago tomó mayor confianza en su proyecto con la victoria sobre León, ya que el doloroso descalabro frente a las Águilas dejó al descubierto algunas de las debilidades de las Chivas, ya que no lograron reflejar el dominio en el marcador y la primera jugada ofensiva de los capitalinos terminó en gol.

Desmienten cláusula de Chicharito como visitante

El atacante de Guadalajara, Chicharito Hernández por fin regresó a la cancha y esto destapó nuevamente un tema que ha dado vueltas entre los aficionados, pues en algún momento se especuló que el atacante tenía en su contrato la cláusula de no jugar como visitante: “Me parecería que sería un tema muy delicado como es delicado que se lesione tan seguido. Más allá que en el primer torneo fue evidente que en los de local estuvo presente y de visitante no, en este no, ya viajó en los primeros. No va por ahí, el no contar con Javier porque no está al 100 por ciento”, fue lo que explicó el reportero de TUDN, Erick López.

Chicharito apenas logró volver a la cancha. Foto: Imago7/ Juan Carlos Cubeyro.

Razones para no despedir a Joaquín Moreno

El entrenador de Chivas Femenil, Joaquín Moreno quedó muy mal parado después del 7-0 que le propinó el América en el Clásico Nacional, pues se pedía su renuncia, pero al final la dirigencia comandada por Nelly Simón lo mantendrá en el cargo al menos esta semana, para observar sí verdaderamente hay un cambio radical, razón por la que no ha sido despedido, de acuerdo a reportes de la columna Sacandilla de Grupo Reforma.

Moreno no pudo dar una buena imagen ante América. Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

Nacho Ambriz lanza indirecta para JJ Macías

El entrenador de Santos Laguna aseguró que su prestigio está en juego debido a los malos resultados, por lo cual afirmó que al inicio de la campaña nunca pensó que su plantel estaría plagado de lesiones y suspensiones, dejando una indirecta para José Juan Macías, quien ha estado con problemas físicos desde que llegó, procedente del Rebaño porque ya no entraba en planes de Fernando Gago.