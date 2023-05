Chivas de Guadalajara descansa esta semana con el ánimo en alza tras sellar el boleto directo a la Liguilla del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, por lo que disputará un amistoso contra Tepatitlán para mantener el ritmo de cara a los Cuartos de Final. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado, que encadenó triunfos sobre Necaxa, León, Cruz Azul y Mazatlán en el cierre del torneo regular, buscará extender ese buen paso entre el 10 y 14 de este mes, cuando dispute su serie de los Cuartos de Final del torneo, con la misión de avanzar a las semifinales del Clausura 2023.

Reaparece JJ Macías mientras Chivas está en Liguilla

El atacante de Guadalajara se encuentra en sus trabajos de rehabilitación luego de la nueva lesión en la rodilla derecha que lo dejó fuera de actividad al menos hasta octubre, por lo cual José Juan Macías ha estado con perfil bajo, pero reapareció en una charla con el creador de contenido Carlos Maza, donde habló de lo que vivió después de este doloroso momento: “Ahorita llevo dos meses y faltan otros seis, a finales de septiembre, octubre. Al momento como que no agarraba el 20 porque ya venia de una costumbre de siete meses entrenando, entonces no sabía o que era, bueno si sabía, estaba en mi rutina de que no jugaba, solo entrenaba”.

Macías no volverá hasta octubre. Foto: Imago7/ Fabian Meza

La buena noticia para el Rebaño antes de la Liguillla

Los rojiblancos se preparan para esta semana de descanso, mientras se juega la fase de Reclasificación, por lo cual sostendrán un partido amistoso contra Tepatitlán el jueves a las 17:00 horas. La buena noticia para los tapatíos es que solamente con un equipo de la fase de Repechaje perdió en la campaña regular y fue contra Puebla, de los otros siete participantes le ganó a cuatro y empató con tres, razón para pensar en que Chivas es claro favorito para avanzar a Semifinales, le toque quien le toque en Cuartos de Final.

Los rojiblancos ganaron 10 partidos en la campaña. Foto: Imago7

Lo que se necesita para que Chivas y América juegan la Final

Para Guadalajara no hay mejor manera de resarcir los errores del pasado que enfrentando al América en la Liguilla, pero qué mejor si se da el Clásico Nacional en la Gran Final. Para que esto ocurra solamente se requiere que Monterrey quede eliminado en los Cuartos de Final, porque esto daría oportunidad a que haya un reacomodo en la tabla general y América pasaría a ser lugar uno y Chivas dos, por lo tanto no se verían las caras en Semifinales, sino hasta el duelo por el título.