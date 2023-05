José Juan Macías podría ser la cereza en el pastel que le hace falta a estas Chivas de Guadalajara que lograron su boleto directo a la Liguilla como no lo hacía desde el 2017 entre los cuatro primeros lugares, pero el delantero sigue con sus trabajos de rehabilitación y apenas lleva dos meses de los siete u ocho que estará fuera de actividad, es decir hasta octubre o noviembre.

El pasado sábado con la victoria sobre Mazatlán por 4-1, el Rebaño Sagrado llegó a 34 puntos que le aseguraron el tercer lugar en la clasificación a la espera de lo que ocurra con los partidos de Repechaje y así conocer a su siguiente rival, por ello se prepara la siguiente semana y media con la finalidad de recargar energía apuntalando los detalles que no otorguen errores en los siguientes duelos que son definitivos.

Por su parte, JJ Macías ha aparecido poco de manera pública, incluso nunca se supo de manera oficial lo que ocurrió con el percance automovilístico que sufrió hace unas semanas donde su auto quedó bastante dañado, pero por fortuna el goleador de Chivas salió por su propio pie del vehículo y todo quedó un simple susto, según reportes extraoficiales.

Esto es lo que hace JJ Macías mientras Chivas juega Liguilla

Únicamente subió una imagen para explicar lo mal que la ha pasado tras saber el diagnostico acerca de su nueva lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha el cual ya se había lesionado el año anterior, pero de ahí más poco se ha sabido del atacante rojiblanco, quien apareció en una entrevista con el creador de contenido Carlos Maza que dijo ser su amigo y por ello tuvo la confianza para charlar con el artillero.

En la conversación Macías explicó sus sensaciones antes de que se volviera a lastimar: “Ahorita llevo dos meses y faltan otros seis, a finales de septiembre, octubre. Al momento como que no agarraba el 20 porque ya venia de una costumbre de siete meses entrenando, entonces no sabía o que era, bueno si sabía, estaba en mi rutina de que no jugaba, solo entrenaba. Se me inflamó la rodilla, entonces no sabía, salí caminando de la cancha y en la otra no podía ni caminar. Nada más se me hiperextendió la rodilla y ya, me hicieron estudios, 80% del cruzado lo tenía roto”.