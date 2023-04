La historia de Eduardo Torres es como la de cualquier aficionado de las Chivas de Guadalajara que con el paso del tiempo se vislumbra dentro de la cancha, levantando algún título o siendo pieza clave en el equipo más importante del futbol mexicano, por ello los sueños se han cumplido para un mediocampista que poco a poco ha asumido mayor protagonismo en el Torneo Clausura 2023.

Fue en el 2020 cuando Tomás Boy le dio mayores oportunidades al juvenil, quien a sus 23 años suma al menos cuatro años en el primer equipo, pero ahora más que nunca se ve más consolidado siempre peleando por ser titular bajo las órdenes del estratega serbio que lo ha arropado para colocarlo como titular en la segunda mitad de la campaña.

Las 25 cosas que no sabías de Lalo Torres

25.- ¿Cuál es su nombre completo?

Alan Eduardo Torres Villanueva

Foto: Imago7/Sandra Bautista

24.- ¿Cuál es su apodo?

Lalo

Foto: Imago7

23.- ¿De qué parte de la República es?

En la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco

22.- ¿Cuándo nació y cuántos años tiene?

Nació el 19 de febrero del año 2000

Foto: Imago7/ Sandra Bautista

21.- ¿Cómo empezó su carrera en el futbol?

Fue en el 2012 cuando tuvo su llegada a las fuerzas básicas de Chivas pasando por todas las categorías desde la Sub-13, hasta la Sub-20 jugando para el Tapatío y llegando hasta el primer equipo.

Foto: Imago7/Eloisa Sanchez

20.- ¿En qué posición juega?

El propio Lalo Torres confesó que anteriormente era delantero: “Alguna vez jugué como delantero. Fui a un torneo con el ‘profe’ ‘Pichas’ (Javier Robles) y ahí me dijo ‘¿qué haces de delantero?’, que no era posible que jugara en esa posición. Recuerdo que me dijo que no era el más fuerte ni el más rápido, pero sí el más inteligente y que debía jugar como contención, ahí empezó todo”, explicó al portal oficial del Rebaño.

Foto: Imago7/Eloisa Sánchez

19.- ¿A qué equipo le iba Lalo de niño?

Queda muy claro que le iba a Chivas, pues empezó en las escuelas del equipo rojiblanco antes de ser aceptado en las fuerzas básicas.

Foto: Imago7/Rafael Vadillo

18.- ¿Cuándo fue se debut como profesional?

El 7 de agosto del 2019 dentro de la Copa MX ante Santos Laguna

Foto: Imago7/Sandra Bautista

17.- ¿Cuándo metió su primer gol con Chivas?

El único gol que hasta el momento suma Torres con el Rebaño fue en la Jornada 1 del Clausura 2022 ante Mazatlán.

Foto: Imago7/Alejandra Suárez

16.- ¿Quién fue el técnico que lo debutó?

El estratega que confío primero en Lalo fue Tomás Boy

(Foto: Mauricio Salas/JAM MEDIA)

15.- ¿Cuál fue su primer equipo en la institución?

Las Chivas Sub-13, la categoría más juvenil que tiene el futbol mexicano

Foto: Imago7/Mireya Novo

14.- ¿Cuál es su función dentro de la cancha?

“Mi rol en la cancha es recuperar la pelota y hacer jugar al equipo, me gusta ser creativo, ser el contención fijo porque hay más visión, de mixto también me gusta desempeñarme, pero estar de espaldas a la portería no me gusta mucho, prefiero estar de frente a ella y tener todo el panorama”, comentó para Chivas tv.

13.- ¿Cuáles son sus objetivos en Chivas?

“Mis metas a corto plazo son ganarme un lugar en el Primer Equipo, debutar y tener minutos, a mediano consolidarme y ser un referente de las Chivas; a largo plazo pienso en jugar en Europa y poder ser un referente de la Selección Mexicana”, explicó Lalo.

Foto: Imago7/ Marco Tapia

12.- ¿Ha sido llamado a la Selección Mexicana?

A la mayor no, pero ha tenido actuaciones con la Sub-17, la Sub-20 en el Campeonato de la Concacaf y Mundialista en Polonia 2019

11.- ¿Quién era su ídolo de Chivas?

Torres confesó que siempre ha sido admirador de Adolfo Bautista: “En el pasado admiraba al ‘Bofo’, todas sus locuras, como jugaba y disfrutaba los partidos, y actualmente el ‘Capi’ Molina por como se desempeña en el campo y por la gran persona que es”, indicó en el 2020 para Chivas Tv.

Foto: Imago7/Sandra Bautista

10.- ¿Cuántos títulos tiene con Chivas?

Hasta el momento no registra ninguno con el primer equipo

Foto: Imago7/ Eloisa Sánchez

9.- ¿Ha sufrido lesiones graves?

Sí, una en un dedo del pie: “Tuve una fractura de un hueso del pie y ese es uno de los riesgos que todo futbolista tiene, desafortunadamente me tocó vivirlo, pero es algo que me ayudó, me enseñó a darme cuenta de muchas cosas y lo tomé de la mejor manera para regresar bien”.

Foto: Imago7/Sebastian Laureano Miranda

8.- ¿En qué otros equipos ha jugado?

Solamente en Chivas y en el Tapatío en Liga de Expansión

Zapopan, Jalisco, 12 de mayo de 2022. , durante el partido de ida de los Cuartos de Final del Torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga BBVA MX, entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y los Rojinegros del Atlas, celebrado en el estadio Akron. Foto: Imago7/ Lorena Barba

7.- ¿Qué entrenador marcó su carrera?

Luis Fernando Tena lo fue llevando manera más recurrente al primer equipo, a pesar de que se debut fue con Tomás Boy: “Ha sido considerado por Luis Fernando Tena y su cuerpo técnico en los últimos meses, lo cual lo motiva a seguir con su proceso de formación para buscar un lugar permanente en el plantel del Rebaño Sagrado”, publicó la página del Rebaño en el 2020.

(Foto: Mauricio Salas/JAM MEDIA)

6.- ¿Cuál ha sido el peor momento de su carrera?

Cuando se lesionó pensó que tardaría mucho más tiempo en volver e incluso sintió desconfianza por el proceso de recuperación: “Obvio me costó el regreso, pero la verdad pensé que sería más difícil, pensar que tenía un tornillo en el pie que me hacía sentir incómodo, pensaba ‘cómo le voy a hacer’, pero con el tiempo vas acostumbrándote y hoy no me molesta y es como si no tuviera nada”.

(Foto: Jaime Lopez/JAM MEDIA)

5.- ¿Cuándo y contra qué equipo debutó en Liga MX?

Fue el 8 de agosto del 2020 cuando Luis Fernando Tena lo debutó ante Puebla en el Apertura.

(Foto: Mauricio Salas/JAM MEDIA)

4.- ¿Qué número utiliza?

Porta el número 29

(Foto: Cesar Gomez/JAM MEDIA)

3.- ¿Cuándo vence su contrato en Chivas?

De acuerdo a información de Transfermarkt, el contrato de Lalo Torres vence en junio de este año

Imago7

2.- ¿Cuál es valor de su carta?

Su carta tiene un valor de un millón de euros

Foto: Imago7/ Lorena Barba

1.- ¿Cuántos minutos ha jugado en el Clausura 2023?

Registra por el momento 364 partidos y no ha sido ni amonestado ni expulsado