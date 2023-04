Noticias de Chivas hoy 27 de abril: ¿Orbelín a River?; Pauno no se va; Hugo González, es opción

Chivas de Guadalajara continúa con su preparación con el ánimo a tope para iniciar los preparativos de la Jornada 17 y última fecha de la ronda regular, con la opción de asegurar un boleto directo a la Liguilla del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Rebaño Pasión te presenta las noticias más interesantes para hoy.

El Rebaño Sagrado suma victorias frente a Necaxa, León y ahora Cruz Azul, buscará extender esa racha el fin de semana frente al sotanero Mazatlán en un Estadio Akron que los recibirá nuevamente a casa llena, para concretar la misión de amarrar con una victoria el boleto a la Liguilla del Clausura 2023.

Almeyda recomienda a Orbelín para River

El buen momento que vive Orbelín Pineda con el AEK de Atenas que es dirigido por Matías Almeyda le ha valido la recomendación del Pelado para ser observado por el River Plate de Argentina, club del cual es un histórico y su voz sigue teniendo peso al interior de la institución. Si el conjunto griego se proclama monarca, seguramente las ofertas no le harán falta al oriundo de Guerrero y también campeón con Chivas en el 2017.

El Pelado está cerca de ser campeón en Grecia. Foto: Imago7/ Jorge Barajas

Paunovic no sale de Chivas

Aunque en días recientes surgió la versión de que el Inter de Miami está interesado en los servicios del técnico rojiblanco, la realidad es que no hay ningún razón para pensar en su salida al menos por el momento, así lo dio a conocer el periodista de Fox Sports Fernando Cevallos: “Veljko Paunović NO se va, está firme como técnico del Guadalajara. NO hay ningún interés para ir ir al #InterMiamiCF está contento, ilusionado y muy comprometido”, publicó en su cuenta de Twitter.

Foto: Imago7/ Juan Carlos Núñez Cubeyro.

Hugo González se despide de Necaxa

El experimentado portero publicó una imagen en su cuenta de Instagram que levantó las sospechas sobre su futuro, ya que su carta pertenece a Rayados de Monterrey y el préstamo con Necaxa ha llegado su fin, por lo que Guadalajara no se puede descartar como su posible destino debido a que en el pasado ya lo han buscando, pero no se concretó el acuerdo con los regios, así lo reveló el arquero surgido de la cantera del América.